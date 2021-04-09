ليبيا نيوز

عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي يقدم تعازي الشعب الليبي لملكة بريطانيا في وفاة الأمير فيليب

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 10 أبريل 2021 (وال)-  قدّم عضو المجلس الرئاسي “عبد الله  اللافي ” تعازي الشعب الليبي لملكة بريطانيا في وفاة الأمير فيليب  التي أعلن عنها اليوم الجمعة.

وقال اللافي – في تغريده على التويتر – “أتقدم بخالص  تعازي ومواساتي نيابة عن بلدي وشعبنا  لجلالة الملكة ” إليزابيث الثانية ” ملكة المملكة المتحدة  لبريطانيا العظمى  ورئيسة الكمنويلث .. وللعائلة المالكة وللشعب البريطاني  الصديق في وفاة صاحب السمو  الملكي الأمير فيليب دوق أدنبرة وأشاركهم حزنهم. (وال- طرابلس) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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