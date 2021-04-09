عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي يقدم تعازي الشعب الليبي لملكة بريطانيا في وفاة الأمير فيليب

طرابلس 10 أبريل 2021 (وال)- قدّم عضو المجلس الرئاسي “عبد الله اللافي ” تعازي الشعب الليبي لملكة بريطانيا في وفاة الأمير فيليب التي أعلن عنها اليوم الجمعة.

وقال اللافي – في تغريده على التويتر – “أتقدم بخالص تعازي ومواساتي نيابة عن بلدي وشعبنا لجلالة الملكة ” إليزابيث الثانية ” ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ورئيسة الكمنويلث .. وللعائلة المالكة وللشعب البريطاني الصديق في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق أدنبرة وأشاركهم حزنهم. (وال- طرابلس) ر ت

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