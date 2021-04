السعودية تدعو لتحرّي هلال شهر رمضان مساء الأحد

دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الأحد المقبل، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وأشارت المحكمة في بيان، إلى قرارها في 3-8-1442هـ حسب تقويم أم القرى، إلى أنه لم يشهد أحد برؤية هلال شهر شعبان مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رجب لهذا العام رغم ترائيه، حيث تضمنت محاضر لجان الترائي أن الجو كان مغبراً معظم أجواء المراصد تلك الليلة.

وأضافت أنها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، فإن لم يُرَ، فتُتحرَّى رؤية الهلال مساء الاثنين الموافق الثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة المنوه عنه، وذلك بناءً على الأمر السامي بشأن رصد أهلّة الشهور في اليوم التاسع والعشرين والذي يليه.

وتابعت: «ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة».

وأعربت المحكمة عن أملها «ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين».

ومنذ أيام قليلة ، أعلن مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة، بأنه تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة عن الجهات المختصة.

حيث أوضح المصدر وفقاً لبيان للوزارة الاثنين الماضي، أنه سيتم رفع الطاقة التشغيلية وفقاً للضوابط المقررة وهي منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءاً من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

وفي الوقت ذاته أوضحت الوزارة أن من ضمن الضوابط التي أقرتها حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

The post السعودية تدعو لتحرّي هلال شهر رمضان مساء الأحد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ