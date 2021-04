أرامكو السعودية تبرم اتفاق بقيمة تفوق 12 مليار دولار

أعلنت شركة النفط السعودية أرامكو أنها وقعت على اتفاقية من أجل تركيب خطوط أنابيب جديدة ، بلغت قيمتها الحالية 12.4 ملياردولار أميركي .

و نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن أرامكو بيانها الذي اكدت فيه توقيع الصفقة مع مع كونسورتيوم بقيادة إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز .

و يشار إلى أن هذه الصفقة تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم ، عندما أقدمت الشركة على بيع جزء من حصتها والبالغ 29.4 مليار دولار في عام 2019 .

هذا كانت أرامكو قد أعلنت أن أرباحها المسجلة في العام الفائت انخفضت بنسبة 44 % ترافقاً مع انخفاض أسعار النفط .

حيث أكدت أرامكو أن السبب الرئيسي في هذا الانخفاض الكبير هو تداعيات جائحة كورونا ، إذ وصلت أرباح 2020 إلى نحو 49 مليار دولار ، بينما لامست في العام الفائت حاجز 88 مليار .

و وفقاً لما نشرته قناة روسيا اليوم فإن الشركة قد بينت أن هذه الخسائر كانت متوقعة ،نظراً للأحوال السائدة العام الفائت .

و في السياق ، صرَّح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الخميس الفائت ، عن إمكانية طرح أسهم شركة النفط السعودية أرامكو في السنوات القادمة.

و خلال جلسة ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق، السيناتور ماتيو رينزي، في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، قال بن سلمان أن الطروحات ستحدث ضمن خطة السعودية لتحويل أموال بيع أسهم شركة أرامكو لصندوق الاستثمارات العامة، ليعاد ضخها داخل وخارج السعودية خدمةً لمصالح السعوديين.

خطة المملكة تقضي برفع أصول الصندوق السيادي من 400 مليار دولار إلى 1.1 ترليون دولار، إذ أشار ولي العهد السعودي إلى وجود موارد أو مصادر أخرى من شانها تعزيز أصول صندوق الاستثمارات العامة، من بينها “عشرات الأصول العقارية التي يبلغ تقييمها الدفتري في صندوق الاستثمارات العامة صفر. وعندما تضخ الاستثمارات فيها سوف ينعكس هذا على قيمة الأصل نفسه ما سيرفعه إلى ما يزيد عن 1.5 ترليون ريال”.

وتابع ولي العهد السعودي أن من بين الموارد التي ستعزز أصول صندوق الاستثمارات العامة، هي مشاريع الخصخصة الضخمة إذ ستحول أموالها إلى صندوق الاستثمارات العامة، ما سيرفع قيمة أصوله، وأيضاً النمو الطبيعي لأرباح الصندوق وإعادة استثمارها سيعزز قيمة أصوله.

