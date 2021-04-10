ليبيا نيوز

بغداد تعتذر عن استقبال حسان دياب ” لأسباب داخلية “

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار سوق عكاظ
اخبار سوق عكاظ
مصدر الخبر / اخبار سوق عكاظ

أكدت الحكومة اللبنانية ( حكومة تصريف الأعمال ) أن زيارة الرئيس حسان دياب و الوفد اللبناني إلى بغداد تم تأجيلها لأسباب داخلية في العراق .

حيث نشر المكتب الإعلامي في مجلس الوزراء اللبناني بياناً قال فيه أن ” مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية، تولت إبلاغ مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان عن طلب تأجيل الموعد، وذلك “لأسباب عراقية داخلية” ” .

هذا و كان من المقرر أن يزور وفد لبناني برئاسة حسان دياب العاصمة بغداد في 17 و 18 أبريل نيسان الحالي لاستكمال اتفاقية استيراد النفط العراقي ، وفقاً لروسيا اليوم .

و الأسبوع الفائت ، أكدت بعض المصادر المطلعة في الداخل اللبناني أنه تم توقيع اتفاق بين بيروت و بغداد من أجل تبادل الخدمات الطبية اللبنانية مع النفط العراقي .

حيث اجتمع وزير الصحة العراقي حسن التميمي مع نظيره اللبناني حسن حمد ، يوم الجمعة ، في مقر وزارة الصحة في بيروت ، وذلك خلال الزيارة التي يجريها التميم إلى لبنان.

و قال حمد في المؤتمر الصحفي الذي عٌقد عقب الاجتماع أنه “تم إدراج بند إضافي في اتفاقية التعاون الطبي بين العراق ولبنان، لتشمل النفط مقابل تقديم الخدمات الطبية”، وفقاً للأناضول .

و أوضح التميمي من جهته أن ” ذلك سيساعد على النهوض بالقطاع الصحي في العراق من جهة، والقطاع الاقتصادي في لبنان من جهة أخرى”.

مضيفاً : “نحن بانتظار زيارة الوزير حسن وباقي الوزراء إلى بغداد لتفعيل بند النفط مقابل الخدمات الصحية والطبية الذي تم الاتفاق عليه”.

هذا و يذكر أن البلدين كانا قد وقعا عام 2019 اتفاقية تعاون في مجال السياحة العلاجية وإدارة المستشفيات الحديثة في العراق من قبل خبراء لبنانيين، والتعاون في مجال تدريب الكوادر الصحية.

و يشار إلى أن لبنان في الفترة الأخيرة يعاني من أزمات اقتصادية وصفت بكونها الأكبر في تاريخه أدت إلى تراجع المستوى المعيشي و الخدمي للمواطن اللبناني .

في حين أنه يمكننا ملاحظة القطاع الصحي المتعب في العراق ، جراء انتشار فيروس كورونا بشكل كبير ، إضافة إلى تبعات الأزمة الاقتصادية الحكومية ، و هو ما دفع الطرفين إلى التوقيع على هذه الاتفاقية .

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