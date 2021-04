الفنانة ياسمين صبري تحذر متابعيها من هذا الحساب

كتبت الفنانة ياسمين صبرى، منشور حذرت فيه جمهورها ومتابعيها من حساب مزيف يحمل اسمها عبر موقع التواصل فيس بوك، ويستغل الكثير من صورها ومنشوراتها لخداع جمهورها.

وكتبت الفنانة ياسمين محذرة من الحساب المزيف الذى يمتلك 2.7 مليون متابع، “لا يوجد لدى حسابات على فيس بوك، ده حساب مزور، وانا هقفله”،وفقا لموقع اليوم السابع.

تغريدة ياسمين صبرى

وفي السياق اعتبر العديد من رواد الشبكات الاجتماعية في مصر، الممثلة ياسمين صبري بأنها تسعى في بعض إطلالاتها بتقليد جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو.

وبحسب موقع (مصراوي) تسببت الصورة التي نشرتها ياسمين صبري مؤخرًا على حسابها بإنستغرام بموجة من السخرية، بسبب وصفها بمحاولات مستمرة لتقليد جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وفي الغالب عندما تنشر ياسمين صبري أي صورة جديدة لها، تتم المقارنة بينها وبين جورجينا، سيما وأن الكثير من صور الممثلة المصرية تتشابه إلى حد كبير مع صور كانت قد نشرتها صديقة الدون في أوقات سابقة.

وجاءت التعليقات في الغالب بصورة ساخرة، على النحو التالي: “خلاص يا ستي دا أنتي جورجينا جدا”.. “هي بتقلد جورجينا ليه؟”.. “هو ليه الناس زعلانه إن ياسمين صبرى بتقلد جورجينا، ما تقلدها وتبعد عن التمثيل والكل هيكون مبسوط”.. “ينفع التقليد ده يا فنانة”.. “بتقلد جورجينا في كل حاجة حتى لبسها”.

تجدر الإشارة أن ياسمين صبري قدمت آخر أعمالها الدرامية خلال شهر رمضان الماضي، بمسلسل “فرصة ثانية”، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، دياب، محمود البزاوي، هبة مجدي.

ونشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري مؤخرًا صورة جديدة لها من داخل طائرتها الخاصة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

حصدت الصورة التي شاركتها الفنانة ياسمين صبري إعجاب جمهورها الذين علَّقوا بعبارات تصفها بالجمال.

علقت إحدى المعجبات بأن صبري تشبه الفنانة العالمية جورجينا ولقبتها بـ “جورجينا العرب”.

وفي تعليق آخر وصفت الفنانة صبري بجميلة الجميلات، بحسب أخبار اليوم.

كما نشرت إحدى متابعاتها على إنستغرام تعليق فكاهي قالت فيه: “الشنطة دي أسعد من حياتي”.

كما تصدرت الفنانة ياسمين صبري في الأيام الماضية تريند تويتر وحصد هاشتاغ بإسمها بعد آخر جلسة تصوير لها مشاركات واسعة.

أطلت الفنانة صبري بإطلالة ساحرة تتصف بالأناقة، مرتدية فستان أحمر طويل سواريه وحذاء صيفي سواريه.

The post الفنانة ياسمين صبري تحذر متابعيها من هذا الحساب appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ