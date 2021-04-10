التحالف العربي يستهدف 4 مدن تخضع لسيطرة الحوثيين

أكدت وسائل الإعلام التابعة لقوات أنصار الله ( الحوثيين ) أن طيران التحالف العربي استهدف يوم أمس الجمعة 4 مدن يمنية تخضع لسيطرة التنظيم بـ 16 غارة متفرقة .

حيث أشرات المعلومات إلى أن “طيران التحالف العربي شن 6 غارات على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تركزت على منطقة المرازيق في مديرية خب والشّعف شرقي الجوف”.

بينما استُهدِفت محافظة مأرب بـ 5 غارات في مختلف مناطق المدينة ، أما محافظة البيضاء فكان نصيبها 4 غارات جوية تركزت شمال المدينة .

في حين تعرضت محافظة صعدة شمال غربي اليمن إلى غارة جوية طالت منطقة بني صياح في مديرية رازح غربي المحافظة الحدودية مع السعودية، وفقاً لسبوتنيك .

هذا و تتكرر الهجمات الجوية على تنظيم أنصار الله في الفترة الأخيرة ، إذ شن طيران التحالف العربي يوم الاثنين غارة على محافظة الجوف استهدفت عربات تحمل تعزيزات للحوثيين، أدت الى مقتل جميع من كانوا على متنها.

وأفاد الجيش اليمني أن “طيران التحالف استهدف أربع عربات تحمل تعزيزات في طريقها إلى الحوثيين شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف”​​​.

فيما أفاد مصدر عسكري أن الغارة أدت إلى “مقتل جميع من كانوا على متن العربات“.

وفي السياق، أكدت قوات الجيش اليمني قبل يومين، استهدافها لمناطق تواجد أنصار الله ( الحوثيين ) في محافظة الجوف على الحدود السعودية ، مما أدى لوقوع قتلى و جرحى .

حيث نشر الجيش بياناً قالت فيه أن “الحوثيين شنوا هجوما على الجيش الوطني شرق منطقة بير المرازيق شرقي مدينة الحزم مركز الجوف”​​​.

و أوضح أن “قوات الجيش اليمني تمكنت من كسر الهجوم، وكبّدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد” ، وفقاً لما نقلته روسيا اليوم .

كما كانت وزارة الدفاع اليمنية قد أشارت إلى أن “الجيش استهدف مجموعة من الحوثيين في مواقع حويشيان شرقي منطقة بير المرازيق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير عربات عسكرية تابعة لهم”.

هذا و تمكن الجيش اليمني قبل أيام، من القضاء على قيادي بارز تابع لجماعة أنصار الله الحوثية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب شرق اليمن.

وفي التفاصيل أفاد مصدر عسكري، أنه تم “قتل قائد كتيبة التدخل السريع، قصي شايع نصيب العماري، المكنى (أبو ذنوب)، والذي ينحدر من منطقة آل عمار في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة”.

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