اليوم..أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني

شهدت أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت، استقرارا نسبيا خلال التعاملات الصباحية في السوق الموازي و البنوك .

وشهدت أسعار صرف العملات استقرار واضحا منذ الأسبوع الماضي، ويبلغ سعر الدولار اليوم 382جنيها فيما حدد البنك المركزي السوداني السعر التأشيري للدولار بمبلغ 381.18650جنيها وهو ذات المبلغ المعلن امس.

العملة الصرف مقابل الجنيه السوداني الدولار الامريكي 382.00 جنيها الريال السعودي 102.00 جنيها الدرهم الاماراتي 103.00 جنيها اليورو 450 جنيها الجنيه الاسترليني 525.00 جنيها الجنية المصري 24.10 جنيها الدينار البحريني 1000 جنيها الريال القطري 102 جنيها

وفي سياق متصل، قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أنه أجرى محادثات مع وزيري المالية والمواصلات القطريين.

كما أجرى وزير المالية محادثات مع رجال الأعمال المستثمرين القطريين بالسودان، بحسب “سونا”.

وذكر جبريل إبراهيم في صفحته الرسمية على “فيس بوك” “أجريت بالدوحة محادثات بنَّاءة مع كُلٍّ من وزير المالية و وزير المواصلات و الإتصالات القطريين”.

وأضاف جبريل ” أجرينا حواراً صريحاً مع رجال الأعمال المستثمرين في السودان، ستكون لهذه الزيارة ما بعدها بحول الله”.

وفي ذات السياق قال الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إن وقوف قطر بجانب السودان في جميع الظروف التي يمر بها يأتي من إيمانهم بأهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وأنهم لا يرجون مقابلًا وراء ذلك.

جاء ذلك التصريح عقب اجتماع ثنائي اليوم الخميس، لأمير دولة قطر تميم بن حمد، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بالديوان الأميري بالدوحة، والذي حضره عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتناول الاجتماع أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين، وإمكانية تطويرها في المستقبل لتشمل جوانب متعددة، حسبما أفادت صحيفة (الانتباهة) السودانية.

كما تناول الاجتماع أهم القضايا المستجدة على الساحة الإقليمية والدولية، فضلًا عن مناقشة القضايا المشتركة بين البلدين.

وأبدى الأمير تميم ترحيبه بزيارة رئيس مجلس السيادة في السودان إلى دولة قطر، مشيرًا إلى دعم بلاده للسودان رغمًا عن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

بدوره أكد البرهان حرص بلاده على تنمية العلاقات الثنائية مع قطر وتوسعتها لتشمل مجالات عديدة، تأتي بالفائدة على كلا الدولتين.

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