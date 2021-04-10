حاكم دبي يعلن عن رواد الفضاء الإماراتيين الجدد

أعلن حاكم دبي، ونائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، عن أسماء رواد الفضاء الإماراتيين الجدد منهما أول رائدة فضاء عربية، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

جاء ذلك خلال تغريدة قال فيها حاكم دبي، على “تويتر”: “نعلن بحمد الله اليوم عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد.. بينهما أول رائدة فضاء عربية.. نورا المطروشي ومحمد الملا… تم اختيارهما من بين أكثر من 4000 متقدم.. وسيبدأ تدريبهما قريبا ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.. نبارك للوطن بهما.. ونعول عليهما لرفع اسم الإمارات في السماء”.

هذا وقد تحدث حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، الاثنين الماضي، على الاقتصاد الوطني الذي يخص دولة دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث غرّد ابن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قائلاً: “اقتصادنا الوطني بخير .. ويمضي بخير .. ولدينا في بنوك الدولة أصول تفوق 3000 مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة .. نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة .. نرحب بمستقبلهم معنا في دولة المستقبل”.

وجاءت تغريدة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد لقائه رواد الأعمال للاستفادة من برامج مصرف الإمارات للتنمية.

وأكد ابن راشد عبر “تويتر”، عبر تغريدة له عبر حسابه علي تويتر، إن بلاده أطلقت اليوم الاثنين البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية، عبر محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية.

وقال الشيخ محمد بن راشد:” أن البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية والتمويلات الجديدة التي سيخصصها، تستهدف تمويل 13500 شركة جديدة في السوق الإماراتية ضمن مجموعة من القطاعات الحيوية خلال الأعوام المقبلة”.

و بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، جاء فيه: “مواصلة تحفيز الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة أولوية قصوى تتطلب تضافر جهود كافة الجهات وتنسيق الأدوار بين مختلف مكونات القطاع الاقتصادي”.

وأضاف البيان:” أنه يجب أن نتبنى رؤية متفردة تراعي المستجدات العالمية وتضمن استدامة عملية النمو والتطور لمساعدة المؤسسات التجارية والصناعية في الدولة في تعظيم مردودها بما يسهم في النهوض بالقطاع الاقتصادي”.

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