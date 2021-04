الرئيس الأمريكي يقدم منحة بمبلغ 235 مليون دولار لدولة فلسطين︎

منح الرئيس الأمريكي، جو بايدن،مبلغ 235 مليون دولار، كجزء من المساعدات لدولة فلسطين، و التي سبق وأمر دونالد ترامب بإيقافها.

وتوزع منحة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن تذهب ثلثا المبلغ إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا)، بعد دخولها في أزمة ا إقتصادية إثر خسارة 360 مليون دولار من التمويل الأمريكي عام 2018.

وقصد بايدن عبر هذه الخطوة “إستعادة ا إنخراط” الفلسطينيين في محادثات السلام مع الإسرائيليين المتجمدة منذ فترة من الزمن.

في وقت سابق، كانت القيادة الفلسطينية إتهمت ترامب بالانحياز الواضح إلى الجانب الإسرائيلي.

كما رفضت فلسطين، خطة ترامب للسلام التي كشف عنها العام الماضي، والتي تعترف بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغور الأردن، وكذلك الاعتراف بالقدس “عاصمة موحدة” لإسرائيل، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.

الرئاسة الفلسطينية ترحب بتصريح جو بايدين بحل الدولتين

هذا وقت أعلنت الرئاسة الفلسطينية، بتريحيبها وموافقتها المتكاملة بتصريحات رئيس الولايات المتحدة جو بادين والتزامه بحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واصدرت الرئاسة الفلسطينة بيانا أكدت فيه بترحيبها كذلك بتصريحات وزير الخارجية أنطوني بلينكن بشأن “استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، وخاصة تقديم دعم مالي لوكالة الأونروا”.

وأشار البيان إلى أن حزمة المساعدات الموجهة للأونروا “ستساهم في توفير التعليم والصحة لمئات الآلاف من الطلبة، وملايين المواطنين الذين يعيشون في المخيمات في فلسطين ودول الجوار، كما أن المساعدات الأخرى الاقتصادية والتنموية لقطاع غزة والضفة الغربية عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستساهم في دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال وجراء جائحة كورونا.”

هذا وقد أكدت الحكومة الفلسطينية عن استعدادها “للعمل مع الأطراف الدولية وتحديدا اللجنة الرباعية الدولية للوصول إلى حل سياسي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.”

وجددت الرئاسة في البيان”التزامها بحل الدولتين القائم على أساسات الشرعية الدولية، واستعدادها للتجاوب مع أية جهود دولية للوصول إلى هذا الهدف”.

