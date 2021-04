بالصور: أصالة نصرى تعلن عن خطبة ابنتها شام وتتصدر التريند

أعلنت الفنانة السورية، أصالة نصري، عن خطبة إبنتها شام الذهبي عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، قائلة:”لأنّي ما بخبّي عنكم معلومة، وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناءً عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله”.

وأضافت الفنانة أصالة : “وهالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وأصحابي القراب، ولمَّا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه”.

كما تمنت نصري لأحمد وشام، أن يعيشوا حياة طيبة نقيّة خالية منّ كلّ أنواع الألم، حيث قالت: “عقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّة حلوة نظيفة. آمين ياربّ العالمين”.

الجدير بالذكر، كانت قد أثارت نصري، حالة كبيرة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تردد أنباء حول زواجها من رجل أعمال ونائب برلماني بالإسكندرية.

من جانبه، أكد الفنان اللبناني جو رعد خبر زواج الفنانة أصالة نصري بنائب في البرلمان المصري، قائلاً عبر حسابه الشخصي في “تويتر”: “أصالة ألف مبروك الزواج.. ولشام الخطبة”، بحسب ماذكر في موقع البيان.

هذا وظهرت الفنانة أصالة نصري فى حفل المطرب هانى شاكر، بمناسبة افتتاح ابنه لمشروع جديد بالتجمع الخامس مساء الأربعاء الماضي، برفقة عدد من أبرز النجوم.

اصالة مع سميرة سعيد وبوسى شلبى وهانى شاكر

حيث شمل الحضور ايضا الفنانة إلهام شاهين، وسميرة سعيد، وهالة صدقى، وهانى رمزى وزوجته، والإعلامية بوسى شلبى وعدد آخر من الأصدقاء.

ووجهت للفنانة أصالة توضيح حقيقة زواجها من رجل أعمال سكندرى، التى انتشرت العديد من الأنباء حول صحة الخبر، ولكن المطربة اكتفت بالصمت دون تأكيد الشائعة أو نفيها.

هذا وقد أكد أصدقاء مقربون من المطربة الكبيرة أصالة أن الخبر اليقين لن يتم إعلانه، بأى شكل من الأشكال قبل يوم الجمعة المقبل، وفقا لموقع اليوم السابع.

وفي السياق ذاتة، أنتشرت مؤخراً صورة للمخرج طارق العريان، زوج أصالة السابق مع حبيبته في إحدى المناسبات ونشرت الصورة الممثلة المصرية نسرين أمام

حيث أعادت أصالة نشر الصورة على حسابها والتعليق عليها واصفة إحساسها الصادم الذي شعرت فيه،خصوصا بعد الصراع الذي عاشته الفنانة السورية ​نتيجة انفصالها عن زوجها المخرج الفلسطيني ​طارق العريان​.

وعلقت أصالة عن الصورة قائلة: “هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ ..

