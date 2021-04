بالفيديو: الفنان هاني عادل يحتفل بزواجه على الشاطئ ويتصدر التريند

تصدر الفنان المصري هاني عادل، محرك البحث قوقل والتريند في مصر ، عقب انتشار صور وفيديوهات لحفل زواجه على أحد الشواطئ بمصر.

حيث ظهر الفنان هاني ، في مقطع فيديو وهو يوجه رسالة لزوجته “دايموند” قال فيها: “هحاول أكون إنسان أحسن عشان أنا معاكي، بحبك من قلبي، وبتمنى من ربنا إني أسعدك”.

وأضاف عادل: “بوعدك إني أحاول على قد ما أقدر طول ما أنتي طايرة لفوق مأشدكيش معايا على الأرض وأحاول أخف وأطير معاكي”.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان المصري هو مسلسل “ليه لأ” مع النجوم: أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، بحسب ماذكر في موقع مصراوي.

القضاء المصري يُغرم الفنان محمد رمضان بملايين الجنيهات

هذا وقضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم الأربعاء، بتغريم الفنان محمد رمضان بمبلغ وقدره 6 ملايين جنيه مصري في قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وكان الطيار أشرف أبو اليسر قد طالب رمضان بتعويض قدره 25 مليون جنيه بعد ان استغل الفنان محمد رمضان صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها “مش بتفتش في المطار”، مستخدما صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة.

وأكد محامي الفنان محمد رمضان أن الحكم نهائي لا يجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الاقتصادية، لكن يحق له الطعن أمام محكمة النقض، ولكن قرار التعويض ليس فيه أي استئناف ولابد من تنفيذه. بحسب Et Arabic

وكان رمضان قد مَثَلَ أمام القضاء المصري،في فبراير الماضي , بعد قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إعادة استدعائه، في الدعوى رقم 119 لسنة 2020 المقامة ضده من الطيار أشرف أبو اليسر.

الطيار أبو اليسر صاحب الواقعة الشهيرة مع رمضان، طالب بتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به، حيث أجلت المحكمة القضية لجلسة 10 مارس المقبل، لإعادة إعلان الممثل لمثول أمامها وسماع أقواله قبل الفصل في الدعوى.

واشتعلت شرارة القضية ,بعد نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستغرام”، فيديو له من داخل “قمرة” الطائرة، المتجهة من القاهرة إلى الرياض ليشاركهم تجربته الأولى في قيادة الطائرات.

