بتهمة الخيانة العظمى.. الحكم بالاعدام على 3 جنود في السعودية

كشفت وزارة الدفاع السعودية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 جنود سعوديين صباح اليوم السبت، بتهمة “الخيانة العظمى” بعد إدانتهم بالتعاون مع العدو.

وفي بيان نشره وزارة الدفاع السعودية حول الحكم، قالت: “الحمد لله القائل في كتابه المبين ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمنتكم و أنتم تعلمون) قال تعالى ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) ، ولما ورد في الأحكام الشرعية ، والأنظمة المرعية من وجوب أداء الأمانة وعدم التعاون مع العدو في جميع ما يخل بمصالح الولاية وحيث أقدم كل من (الجندي الأول/ محمد بن أحمد بن يحيى عكام ، والجندي الأول/ شاهر بن عيسى بن قاسم حقوي ، والجندي الأول/حمود بن إبراهيم بن علي حازمي) من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، وأسفر التحقيق معهم بإدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو”.

وأضافت الدفاع السعودية قائلة: “بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، ثبت ما نسب إليهم مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه، وقد صدر بحقهم حكم بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم”، حسب قولها.

وأكدت الدفاع السعودية أنها نفذت حكم القتل بحق المتهمين الثلاثة السبت بقيادة المنطقة الجنوبية وجددت ثقتها برجالها “الأوفياء” واستنكرت ما وصفتها بـ “الجريمة الشنيعة الدخيلة” على منسوبيها.

وفي سياق منفصل، أكدت وسائل الإعلام التابعة لقوات أنصار الله ( الحوثيين ) أن طيران التحالف العربي استهدف يوم أمس الجمعة 4 مدن يمنية تخضع لسيطرة التنظيم بـ 16 غارة متفرقة .

حيث أشرات المعلومات إلى أن “طيران التحالف العربي شن 6 غارات على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تركزت على منطقة المرازيق في مديرية خب والشّعف شرقي الجوف”.

بينما استُهدِفت محافظة مأرب بـ 5 غارات في مختلف مناطق المدينة ، أما محافظة البيضاء فكان نصيبها 4 غارات جوية تركزت شمال المدينة .

في حين تعرضت محافظة صعدة شمال غربي اليمن إلى غارة جوية طالت منطقة بني صياح في مديرية رازح غربي المحافظة الحدودية مع السعودية، وفقاً لسبوتنيك .

The post بتهمة الخيانة العظمى.. الحكم بالاعدام على 3 جنود في السعودية appeared first on Souk Ukkaz News.

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