الدفاع السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 3 عسكرين بتهمة الخيانة العظمى

كشفت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت ، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 عسكريين لارتكابهم بعد إدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى.

حيث نقلت قناة العالم بيان الوزارة والذي قالت فيه أن ” العسكريين الثلاثة وهم محمد بن أحمد عكام، وشاهر بن عيسي حقوي، وحمود بن إبراهيم حازمي، وجميعهم برتبة جندي أول من منسوبي وزارة الدفاع ارتكبوا بصفتهم العسكرية جريمة الخيانة العظمى”.

وأردفت إن” التحقيق أسفر عن إدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، ثبت ما نسب إليهم مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه”.

كما جاء أيضاً في بيان وزارة الدفاع أنه “”صدر بحقهم حكم بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم” .

وفي سياق أخر شهدت المملكة العربية السعودية، يوم أمس ، جريمة مروعة حيث قام مواطن بقتل مؤذن ومصلّ داخل مسجد في مدينة تبوك طعنا.

وفي تفاصيل الجريمة التي نقلتها صحيفة عكاظ السعودية قالت إن مواطنا في الستين من عمره ترصد لمؤذن ومصل في السبعين من عمرهما كان على خلاف معهما على مواقيت الصلاة والإقامة وكذلك إمامة المسجد.

وأضافت المصادر أن الجاني يعاني اعتلالات نفسية ما دفعه لارتكاب جريمته البشعة.

وأشارت إلى أن إمام المسجد فوجئ ببركة دماء داخل المسجد وعلى الفور أبلغ الجهات الأمنية التي بدورها حضرت لمسرح الجريمة.

وأوضحت المصادر أن شرطة منطقة تبوك ضبطت الجاني في وقت قياسي، بعد ساعتين من ارتكابه الجريمة، وقبضت عليه وقدتمه للعدالة بعد تسجيل اعترافه للمحققين بتفاصيل جريمته البشعة.

وفي الشأن السعودي، قررت وزارة الداخلية السعودية تطبيق مخالفة بحق من يضبط قادما لأداء العمرة خلال شهر رمضان، دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قالت الوزارة في بيان أن” تنفيذ تلك الإجراءات جاء ضمن مواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي وساحاته” .

وأهابت الداخلية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات التي تقضي بحصول من يرغب في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي، على تصريح بذلك.

