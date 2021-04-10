السودان: ورشة تنويرية بولاية كسلا حول بناء السلام والتحول الديمقراطي

نظم مجلس التخطيط الاستراتيجي بولاية كسلا بـ السودان ورشة تنويرية بعنوان بناء السلام والتحول الديمقراطي استهدفت قيادات الادارة الاهلية وحركات الكفاح المسلح واصحاب المصلحة في مسالة السلام.

وتأتي الورشة التي اقيمت بالقاعة الكبرى لأمانة حكومة ولاية كسلا ضمن منظومة الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التخطيط الاستراتيجي السوداني فيما يتعلق بإعداد الخطة الاستراتيجية للفترة الانتقالية والتي تم بموجبها تكوين ثلاثة قطاعات تشمل الحكم والادارة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور بدر الدين عبد السيد أن الورشة تصب في منظومة تحقيق السلام العادل الشامل الذي يعتبر منصة لاطلاق القوى الاقتصادية والاجتماعية مشيرا الى أن الورشة اوصت اتخاذ بعض الآليات المناسبة التي تحقق السلام الشامل والتوصل لقواسم مشتركة بين المكونات المشاركة في الورشة .

وقال أن حكومة ولاية كسلا لاتدخر وسعا في تنزيل توصيات الورشة لأرض الواقع للابتعاد عن الخطاب العنصري الذي يقوم على أساس المناطقية والقبلية.

جهود الدولة في تحقيق السلام العادل

واضافة الأمين العام أن الورشة تناولت ثلاثة محاور حول التعايش السلمي وتقبل الآخر الذي كان محورا مهما بحيث يمكن العديد من الناس على التعايش مع الآخرين والعطاء بالإضافة الى التركيز علي تحقيق بناء السلام المتين الذي يعتبر الأساس لاطلاق القوى الاقتصادية والاجتماعية والبعد عن السلام الهش الذي يعتبر مجموعة من التكاليف الاضافية على الدولة.

وقال ان الورشة تعتبر واحدة من جهود الدولة في تحقيق السلام العادل والشامل وسيتم عقد ورش اضافية جميعها تهدف الى الوصول الي صيغة توافقية بين الفرقاء السياسيين بالولاية لحقن الدماء والتخفيف من حدة الاستقطاب والتوتر الذي يحدث بين الحين والآخر في كثير من النزاعات التي تحدث بالولاية .

ودعا بدرالدين الجميع للالتفاف حول الخطة الاستراتيجية باعتبارها المخرج الى سلام عادل وتحقيق الطمأنينة بالاضافة الى تحسين معاش الناس وتحقيق الرفاهية بالنسبة لمواطن الولاية.

وعبر قادة الادارة الأهلية وممثلي حركات الكفاح المسلح عن سعادتهم بالمشاركة في الورشة وأهميتها في تناول الموضوعات الأساسية المطلوبة لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي مؤكدين سعيهم لانزال مخرجات ومفاهيم الورشة لأرض الواقع لتحقيق الاستقرار بـ السودان عامة وولاية كسلا بصفة خاصة.