أعيد انتخاب الرئيس الحالي لجيبوتي إسماعيل عمر جيلي لولاية خامسة مدتها 5 سنوات، وذلك بعدما أعلنت السلطات فوزه بأكثر من 98% من الأصوات.

حيث أقر وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ -مساء أمس الجمعة عبر التلفزيون العام- إن “الرئيس إسماعيل عمر جيلي حصل على 167 ألفا و535 صوتا، أي 98.58% هذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 نيسان/أبريل 2021″، موضحا أن النتائج النهائية ستصدر قريبا عن المجلس الدستوري.

وفيما يخص منافسه فهو المرشح المستقل زكريا إسماعيل فارح، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 56 عاما، وحديث عهد بالسياسة.

وقد تمتدعوة حوالي 215 ألف ناخب مسجّل (من أصل 990 ألف نسمة)؛ للتصويت أمس الجمعة في مراكز الاقتراع البالغ عددها 529 مركزا في البلاد، ومعظمها تقع بالعاصمة جيبوتي.

حيث أدلى جيلي ظهر أمس بصوته، وكان يرافقه عدد من المسؤولين والقادة الأمنيين والصحفيين، وقال إنه “واثق جدا جدا” من فوزه.

وفي وقت سابق، صرح المنافس فارح لوكالة الصحافة الفرنسية إن “صوتي لا ينفع بشيء، ولا أصوات 80% من شعب جيبوتي”، ثم انتقد -في تصريح مكتوب آخر- غياب المندوبين في مراكز الاقتراع.

في المقابل قال رئيس بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي أحمد تيديان سواري للصحافة ظهر أمس إن فريقه “لم يلتقِ أي مندوبين” تابعين لفارح في مراكز الاقتراع التي زارها، مشيرا إلى أن ذلك ليس “إلزاميا”، وأكد أن “كل شيء يجري بحسب القواعد وبهدوء”.

وكان الرئيس جيلي -الذي يحكم البلاد منذ 22 عاما- قد ترشح لولاية خامسة وأخيرة نظريا، لأن الدستور لا يسمح لمن يتجاوز الـ75 من العمر الترشح للانتخابات، ويفترض أن يكون هذا الاقتراع الأخير له؛ لأنه سيتجاوز هذه السن في 2026.

The post الرئيس إسماعيل عمر جيلي يفوز بولاية خامسة بأكثر من 98% من الأصوات appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ