عمرو أديب: محمد رمضان بات “عدو نفسه”

انتقد الإعلامي المصري عمرو أديب الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان وهو “يرمي الفلوس” في بركة السباحة، قائلا أن رمضان أصبح “عدو نفسه”.

جاء انتقاد أديب عبر برنامجه الذي يقدمه على قناة MBC حيث وصف أفعال رمضان بـ “المستفزة” للشعب المصري وأن رمضان يخسر بذلك جزءا من محبيه.

وأشار أديب أن رمضان حاول أن يوصل رسالة مفادها أن الأموال لا تعنيه وذلك بعد خسارته لقضية الطيار أشرف أبو اليسر وتغريمه بمبلغ 6 مليون جنيه.

وكان قد أثار رمضان جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو وهو يرمي الأمول في حوض سباحة، ثم نشر فيديو آخر ووهو يرمي الأموال لحيوان مفترس يربيه في منزله.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة قضت في 7 أبريل الجاري، بتغريم الفنان محمد رمضان بمبلغ وقدره 6 ملايين جنيه مصري في قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وكان الطيار أشرف أبو اليسر قد طالب رمضان بتعويض قدره 25 مليون جنيه بعد ان استغل الفنان محمد رمضان صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها “مش بتفتش في المطار”، مستخدما صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة.

وأكد محامي الفنان محمد رمضان أن الحكم نهائي لا يجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الاقتصادية، لكن يحق له الطعن أمام محكمة النقض، ولكن قرار التعويض ليس فيه أي استئناف ولابد من تنفيذه. بحسب Et Arabic

وكان رمضان قد مَثَلَ أمام القضاء المصري،في فبراير الماضي , بعد قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إعادة استدعائه، في الدعوى رقم 119 لسنة 2020 المقامة ضده من الطيار أشرف أبو اليسر.

الطيار أبو اليسر صاحب الواقعة الشهيرة مع رمضان، طالب بتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به، حيث أجلت المحكمة القضية لجلسة 10 مارس المقبل، لإعادة إعلان الممثل لمثول أمامها وسماع أقواله قبل الفصل في الدعوى.

واشتعلت شرارة القضية ,بعد نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستغرام”، فيديو له من داخل “قمرة” الطائرة، المتجهة من القاهرة إلى الرياض ليشاركهم تجربته الأولى في قيادة الطائرات.

والذي دخل بالفعل “قمرة” الطائرة وتلقى التعليمات من الكابتن، وظهر في الخلفية صوت شقيقه محمود وهو يقسم بالله أن محمد من يقود الطائرة وليس الطيار الأصلي.

