قسد تواصل جرائمها في ريف الرقة وتغتال ثلاثة أشقاء رمياً بالرصاص

قامت قوات ميليشيا قسد المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية بارتكاب جريمة مروعة في بريف الرقة الغربي حيث أقدمت على اغتيال ثلاثة أشقاء .

و نقل موقع سوريا نيوز عن مصادر محلية قولها أن “ميليشيا قسد الانفصالية المدعومة من الاحتلال الأمريكي اغتالت أمس ثلاثة أشقاء من آل الجراد من قرية دبسي عفنان في ريف الرقة المحرر على بحيرة الأسد القريبة من مدينة الطبقة ” .

لتوضح أنه “تم استدراجهم ليلاً من شخص بذريعة المساعدة على قطر زورق صيد أسماك على الضفة المقابلة للقرية حيث تم إطلاق النار على رؤوسهم مباشرة من مسدس حربي” .

وفي وقت سابق كانت قد أقدمت قوات سوريا الديموقراطية “قسد” على قتل ثمانية أفراد من أبناء قبيلة العكيدات العربية وبمساعدة جوية من التحالف الدولي بقيادة أمريكا.

ونقلت المصادر ان اشتباكات دارت لساعات بين قوات قسد ومجموعة من أبناء قبيلة العكيدات على أطراف بلدة الحصين شمال دير الزور، بحسب وكالة أوقات الشام.

كما أنزل التحالف الدولي قواته في عملية إنزال جوي في المنطقة للمشاركة في استهداف تجمع لأبناء قبيلة العكيدات على أطراف البلدة دون التصريح عن الأسباب.

وعرف من بين القتلى الشقيقين محمد وماهر المصطفى الكردي وابن عمهم علي الفارس الكردي وعزيز وخلف ومدلول عبد القادر، وعملت قوات قسد على سحب جثثهم إلى مكان مجهول.

وفي 11 يناير الفائت، قُتل أحد وجهاء قبيلة العكيدات السورية هو وابنه في قرية حوايج ذبيان بريف دير الوزر على يد مسلحين مجهولين.

وبحسب الوكالة السورية للأنباء فإن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، قاموا بإطلاق الرصاص على الشيخ أطليوش الشتات وابنه مما تسبب بمقتلهم على الفور، دون أن تتبن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.

يذكر أن قرية حوايج ذبيان بريف دير الوزر تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من التحالف الأمريكي.

وكان الشيخ مطشر حمود الهفل احد ابرز وجهاء قبيلة العكيدات قد قُتل، وأُصيب الشيخ إبراهيم خليل عبود الجدعان الهفل، في اب الماضي بإطلاق نار من مجهولين في بلدة الحوايج بريف دير الشرقي.

وحمّلت قبيلة العكيدات، قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المسؤولية لأنها تسيطر على المنطقة، ووصفت العمل بالجبان.

وكانت قبيلة العكيدات السورية أمهلت قوات قسد وقوات التحالف الدولي، مدة شهر لكي يقوموا بتسليم الذين قتلوا شيخ القبيلة مطشر حمود الهفل.

وتضمّن البيان الذي نشره الشيخ مصعب خليل عبود أمير مشايخ العكيدات وشيخ جدعان الهفل أنه “في حال لم يتم ذلك ستتصرف القبيلة كما تراه مناسبا لحماية الديار والممتلكات”.

ودعا الشيخ عبود كافة سكان المنطقة والعشائر لكي يقفوا في صف واحد لحماية القبيلة من الذين يستبيحون الدماء وينهبون الثروات، لأن “الديار التي لا يحميها أبناؤها، لا يحميها الغرباء الطامعون”.

