أوضحت زوجة الفنان المصري خالد النبوي بأن الأخير تحسنت حالته الصحية مؤخرًا بعد إصابته بفيروس كورونا مما استوجب إدخاله غرفة العناية المكثفة.

وقالت منى المغربي إن زوجها قد خرج من غرفة العناية وتم نقله إلى غرفه عادية، طالبة من محبي الفنان الدعاء له بالشفاء العاجل والعودة إلى بيته بأسرع وقت، حسبما أفادت (اليوم السابع).

وقالت منى عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “صباح الخير، حبة أطمنكم إن خالد الحمد لله اتنقل غرفة عادية، دعاوتكم يرجع البيت في أسرع وقت”.

بدورها أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنها اطمأنت على الفنان خالد النبوي من إدارة المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو الآن خرج من العناية المكثفة، مضيفة: بعتبره ابنى وهو يعتبرني والدته.

وأضافت النائبة فريدة الشوباشى، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات المصرية: “عيطت على خالد النبوي زي الأطفال، لأنه غالى عليا وعلينا كلنا”.

وتابعت الشوباشى: “علاقتي بخالد النبوي ممتدة منذ التسعينيات ومن وقتها ولم تنقطع حتى الآن”، مشيدة بشخصيته الخلوقة والمهذبة والمثقفة.

كما أوضحت أن إصابة خالد النبوي بفيروس كورونا لا تدعو حاليًا للقلق، بعدما تم نقله لإحدى المستشفيات وأن حالته الصحية في تحسن ملموس.

وكان آخر ظهور الممثل ​خالد النبوي​، في مقطع فيديو وهو يطالب الممثل ​رشوان توفيق​، مغادرة جنازة الممثل المصري الراحل ​عزت العلايلي​، و التي أقيمت مطلع شهر فبراير الماضي، وذلك خوفاً على صحته من فيروس كورونا.

و انتشر مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الممثل خالد النبوي، وهو يقترب من الممثل رشوان توفيق، لحظة نزوله من سيارته، وقال له:” لا مش هتروح في حتة احنا هنرجع حالاً على البيت وأنا هوصلك حالا، صحتك تعبانة وعلشان كورونا”.

كما نعي النبوي، الراحل عبر حسابه الخاص في السوشيال ميديا قائلاً:”خالص العزاء في رحيل النجم الكبير عزت العلايلي الله يرحمه و يلهم أهله الصبر”، بحسب ماذكر في موقع أخبار الفن.

The post تحسن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بعد إصابته بفيروس كورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ