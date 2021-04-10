مطار الريان اليمني يستقبل رحلة جوية هي الاولى منذ 2015

وصلت أمس الجمعة إلى مطار الريان الدولي في مدينة المكلا شرقي اليمن، رحلة جوية هي الأولى منذ توقف المطار عن العمل عام 2015، والقادمة من عدن جنوب البلاد , وبذلك تم تدشين الحركة الملاحية في المطار بعد أن أعادت دولة الإمارات تأهيله

حيث توقفت الملاحة 6 سنوات في مطار الريان منذ استولى تنظيم القاعدة على المنطقة، إلا أن الإمارات العربية المتحدة تكفلت بإعادة تأهيله بعد طرد الجماعات الإرهابية.

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في عدن، أن مطار الريان سيكون جاهزا لاستقبال ومغادرة الرحلات المدنية، وبحسب وزير النقل اليمني عبد السلام حميد، فقد استكملت الوزارة الاستعدادات النهائية لجاهزية المطار وعودة النشاط الملاحي بكامل قدرته، مع الالتزام بإجراءات السلامة.

إضافة لدوره في خدمة اليمنيين القادمين من المحافظات الشمالية إلى حضرموت، فإن أهمية المطار تتزايد على المستوى الدولي كونه في موقع يتوسط بلدان شرق آسيا وجنوب وغرب القارة.

فقد حملت السنوات الست التي أغلق بها المطار خسائر كبيرة لليمن، ووفق تصريحات رئيس مؤسسة حضرموت للدعم القانوني نجيب خنبش، فإن مطار الريان “مطار محوري، لكن بعد احتلال تنظيم القاعدة الإرهابي لمديريات ساحل حضرموت جرى تعطيله ونهب محتوياته وتوقيف برج المراقبة وأجهزة الملاحة”, ولكن الآن تمت صيانة بعض أجهزة المطار وتركيب أجهزة أخرى جديدة وإعادة بناء صالة الركاب

كما أن المطار سيخدم على وجه الخصوص من يريدون السفر لأغراض علاجية، سواء إلى مصر أو الأردن أو غيرها من الدول، فالسياحة العلاجية، بحسب المتحدث، تشكل 80 بالمئة من حركة اليمنيين، فضلا عن المسافرين لأغراض التجارة والدراسة في الخارج.

غير أن خنبش طالب الخطوط الجوية اليمنية بتخفيف تكاليف التنقل وخفض الأسعار، بما أنها المشغل الوحيد المتاح.

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