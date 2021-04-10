السودان .. استعداد فني ووزاري لمؤتمر باريس الاستثماري في مايو القادم

أكد بروفيسور الطاهر إسماعيل محمد حربي وزير الزراعة والموارد الطبيعية في السودان ان زيارته لولايتي شمال وجنوب كردفان تجئ للوقوف على الأوضاع الزراعية الراهنة والترتيبات وإستعدادات ولايتي شمال وجنوب كردفان للموسم الزراعي المقبل .

وقال الوزير في تصريح تابعه موقع المراسل ان الزيارة تهدف لمناقشة المشروعات الولائية التي يمكن تضمينها في المشروعات المتعلقة بمؤتمر باريس.

وقدم الدكتور ادريس موسى ادم عمر المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بشمال كردفان، تقريرا متكاملاً عن الجهود التي تبذلها وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية

المساحات

لهذا الموسم متناولا حجم المساحات المستهدفة للموسم الزراعي المقبل والانتاجيات الخاصة بالموسم من توفير المدخلات المختلفة من تقاوي ومحروقات وخلافها من المدخلات الخاصة بالموسم.

وأضاف المدير العام لوزارة الانتاج والموراد الاقتصادية إن وزارته شرعت في الترتيبات والاستعدادات المبكرة للمقابلة الموسم المقبل.

ومن جانبه أشاد السيد الوزير بالترتبيات الجيدة لشمال كردفان لهذا الموسم وأكد على أهمية الزراعة ودورها في الاقتصاد لافتا الى أن الزراعة هي المخرج الأوحد للنهوض بالبلاد .

وأشاد الوزير بمبادرة شمال كردفان بإعاده تعمير حزام للصمغ العربي مشيرا إلى أن وزارته ستولي جل الاهتمام ودعم جهود الولاية لإعادة تعمير حزام الصمغ العربي وذلك لأهميته .

وقبل اسبوعين قدمت الحكومة السودانية، دعوة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة

في مؤتمر أصدقاء السودان المزمع انعقاده بالعاصمة الفرنسية باريس في مايو القادم.

وقدم وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، الدعوة لسفير أبوظبي لدى الخرطوم حمد الجنيبي، أمس، لمشاركة بلاده في مؤتمر باريس والذي سيركز على الاستثمار في السودان، بجانب إعفاء الديون الخارجية، ودعم اتفاقية سلام جوبا وصولاً للتحول الديمقراطي بالبلاد .

وبحث اللقاء المنعقد بمقر الحكومة امس، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الاقتصادية، واكد سفير الامارات التزام بلاده بدعم الفترة الانتقالية، داعياً لفتح آفاق الاستثمار المشتركة في المجالات الزراعية