صور نادرة تجمع 4 رؤساء لسوريا.. خلال زيارة للأمير فيليب إلى دمشق

صور نادرة يظهر في إحداها أربعة رؤساء لسوريا تم تداولها بعد وفاة الأمير فيليب، وتوثق زيارة له إلى دمشق عبر شاطئ اللاذقية.

الزيارة قام بها الأمير فيليب إلى دمشق عام 1950 وكان وقتها ضابطا في البحرية البريطانية، حسب ما ذكر الباحث والمؤرخ السوري سامي المبيض.

الزيارة كانت مناسبة لتظهر صورة تجمع أربعة رؤساء لسوريا في وقت واحد، إلى جانب الأمير البريطاني، كما يظهر في صورة هي من أرشيف أمين عام الرئاسة السورية سابقا عبد الله الخاني.

وحسب ما نشره الباحث والمؤرخ السوري سامي المبيض في صفحته الشخصية فإن سفينة الأمير “رست في اللاذقية، وذهب إلى دمشق بدعوة من الرئيس هاشم الأتاسي، حيث جهزت مأدبة عشاء على شرفه في حديقة القصر الجمهوري في المهاجرين”.

يقول المبيض إن لتلك الصورة حكاية، أولا لأنها تجمع بين أربعة رؤساء جمهورية”.

وهم: هاشم الأتاسي (في المنتصف إلى جانب دوق أدنبره) واللواء فوزي سلو (خَلَفه في القصر بعد سنة وخمسة أشهر، وكان يومها وزيرا للدفاع وهو الرابع من اليمين)، الثالث من اليسار هو العقيد أديب الشيشكلي، الذي أصبح رئيسا للجمهورية عام ١٩٥٣، ووقف إلى جانب الأتاسي رئيس الحكومة ناظم القدسي الذي انتخب رئيساً للجمهورية عام ١٩٦١.

أما ما وراء مثل هكذا صور نادرة ، حسب المبيض، فهو ما قاله الخاني عن لحظة التقاطها، إذ “وقف الجميع وقفة جدية عند قدوم المصور ولكن الأمير أضحكهم جميعا وقال: “عندما يُغادر المصور دعوني أخبركم كيف طبقت الأميرة إليزابيث!” ضحك الجميع وخربت الصورة فقاموا بأخدها مرة ثانية بجدية أعلى”.

أما السفير السوري السابق في لندن سامي الخيمي فكتب بعض صفات الأمير ويشير إلى أنه التقاه أكثر من مرة، ويقول: “كنت أُذَكِّره في كل مرة بزيارة سورية وكان يجيبني بأنه أصبح عجوزاً – لم يكن قد تجاوز التسعين بعد” ويضيف الخيمي: “قليلٌ منا يعرف، أنه زار سورية عام 1950، عندما زارت قطعته البحرية ميناء اللاذقية، وكان يومها زوج ولية العهد التي ستصبح ملكة”

سارع القادة العرب لتقديم العزاء إلى ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية، بوفاة زوجها الأمير فيليب الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 99 عاماً.

وبحسب موقع روسيا اليوم، أرسل قادة كل من الإمارات وعمان والبحرين وقطر برقيات تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية، عزاءً بوفاة زوجها دوق إدنبرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أعرب في برقية التعزية عن “خالص تعازيه و صادق مواساته للملكة إليزابيث الثانية في مصابها راجيا لها جميل الصبر وحسن العزاء”.

كما بعث كل من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، “برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية”.

وقالت وكالة أنباء سلطنة عمان، إن “السلطان هيثم بن طارق بعث برقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة في وفاة زوجها الأمير فيليب”.

وأرسل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث الثانية، معرباً عن “خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحبة الجلالة وحكومة وشعب بريطانيا الصديق، راجيا الرحمة للفقيد وللأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء”.

