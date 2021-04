سعر الدولار الدولار وصرف العملات في السودان اليوم السبت 10 ابريل

ارتفع سعر الدولار في السودان، خلال تعاملات السبت 10 أبريل 2021، لدى السوق الموازية (السوداء)، بينما استقر لدى بنك السودان المركزي.

وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى السوق السوداء إلى 383 جنيها، مقابل 382 جنيها، أمس واستقر سعر العملة الخضراء لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 380.66 جنيه للشراء و382.57 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي عند 452.02 جنيه للشراء و454.28 جنيه للبيع ولدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) استقر اليورو عند 455 جنيها.

كما بقي سعر الجنيه الإسترليني في السودان لدى بنك السودان المركزي عند 523.90 جنيه للشراء، و526.52 جنيه للبيع.

وفي السوق الموازية بقي الإسترليني عند 540 جنيها.

واستقر سعر الريال السعودي في السودان لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 101.53 جنيه للشراء و102.04 جنيه للبيع وفي السوق السوداء استقر الريال السعودي عند 101 جنيه.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي على شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي عند 103.67 جنيه للشراء و104.19 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 103 جنيهات في السوق السوداء وجاء سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 1258.57 جنيه للشراء و1264.86 جنيه للبيع.

التضخم

ويتزامن حلول رمضان مع تراجع غير مسبوق في الاقتصاد السوداني يتجلى في ارتفاع غير مسبوق أيضا بمعدل التضخم الذي تجاوز 300%، وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، إذ يبلغ متوسط سعر الدولار 378 جنيها.

وألقت هذه المصاعب الاقتصادية بظلال سالبة على حركة البيع والشراء في الأسواق السودانية وسط قلة من الجماهير تحاول إنعاش التسوق عن طريق طلب المستلزمات الضرورية.

وينفذ السودان برنامجا للإصلاح بإشراف صندوق النقد الدولي من أجل إنقاذ اقتصاد متهالك ورثته السلطة الحالية عن نظام المعزول عمر البشير.

وقضت التدابير الإصلاحية حتى الآن بإلغاء دعم الوقود وتوحيد سعر الصرف ورفع أسعار الكهرباء، الشيء الذي خلف غلاء طاحنا في البلاد.

