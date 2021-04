فرنسا تختار الداخلة لمخاطبة إفريقيا.. وهذه دلالات الخطوة المهمة

في خطوة يرى مراقبون أنها تكرس دعم الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون، لمغربية الصحراء, اختار الحزب الحاكم في فرنسا مدينة الداخلة المغربية بغية مخاطبة جمهوره في منطقتي المغرب العربي وغرب إفريقيا،

حيث أعلن حزب “الجمهورية إلى الأمام” أنه قرر فتح فرعين بالمغرب، الأولفي مديينة الداخلة التي تعتبر ثاني أكبر مدن الصحراء، والآخر بمدينة أكادير جنوب غربي المملكة.

وقد جاء الإعلان في بيان رسمي صدر عن المتحدثة باسم فريق الحزب في البرلمان الفرنسي رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية ماري كريستين فيردير جوكلاس، وعن محاور الحزب بالمغرب العربي وغرب إفريقيا جواد بوسكوران.

كما عبر المسؤولان عن سعادتهما بافتتاح هذين الفرعين الجديدين كأول هيئتين يتم إحداثهما سنة 2021 من قبل حزب “الجمهورية إلى الأمام”، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيسه، مع إشادة خاصة بافتتاح فرع للحزب في مدينة الداخلة بالأقاليم الجنوبية للمغرب.

دوافع إختيار حزب ماكرن لمدينة ” الداخلة “

يعتبر الخبير في العلاقات الدولية وشؤون الصحراء أحمد نور الدين، أن اختيار حزب ماكرون مدينة الداخلة كقاعدة للتوجه إلى الفرنسيين بالمنطقة المغاربية وغرب إفريقيا “يأتي في سياق الدينامية الإقليمية والدولية التي يعرفها حاليا ملف الصحراء المغربية، الذي بات يحظى بدعم متزايد”.

كما يتزامن القرار مع نقاش واسع داخل الأوساط السياسية الفرنسية تقوده عدة شخصيات لها ثقل في المشهدين الفرنسي والأوروبي، تدعو الرئاسة الفرنسية والاتحاد الأوروبي إلى التعبير عن دعم صريح للمغرب في قضية الصحراء.

وتزايد زخم هذا النقاش داخل فرنسا، منذ اعترفت الولايات المتحدة أواخر السنة الماضية بسيادة المغرب على الصحراء، وعززت هذا الاعتراف بافتتاح قنصلية لها في مدينة الداخلة.

وتنتقد الأصوات الداعمة لمغربية الصحراء ما تصفه بـ”تأخر فرنسي” في الإعلان عن موقف صريح يتوج بافتتاح تمثيلية دبلوماسية في الأقاليم الجنوبية للمغرب.

ويشير نور الدين، إلى أن “فرنسا تسير في اتجاه تصحيح أخطاء الماضي المتعلقة بدورها في نزاع الصحراء”، ويكشف أن باريس تمتلك العناصر التاريخية التي تؤكد مغربية الصحراء، وبالتالي “عليها أن تعبر عن موقف واضح وصريح بشأن دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”.

ويعتبر المتحدث أن فرنسا تجمعها بالمغرب علاقات استراتيجية وثقافية وتاريخية وثيقة، لكن “تلك العلاقات العميقة لم تترجم بعد لصالح ملف الصحراء الذي يعد أهم ملف استراتيجي بالنسبة للمغرب”.

