العراق يدعو إلى إيجاد آليات حوار بين “الدول المؤثرة” في سوريا

قام وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم السبت بالدعوة إلى إيجاد آليات حوار بين الدول المؤثرة في الوضع بسوريا، لتحقيق الاستقرار فيها.

وقد جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة العراقية بغداد، جمعه مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي وصل إلى العراق في زيارة غير محددة المدة.

حيث أقر حسين إنه بحث معالأمين العام للجامعة العربية العلاقات العربية بصورة عامة مع دول الجوار، وأضاف أنه تمت مناقشة بعض القضايا المتعلقة بعمل جامعة الدول العربية، وأن جزءا من النقاش كان بشأن الوضع في سوريا.

كما أكد فؤاد حسين أن الوضع غير المستقر في سوريا يؤثر سلبا في الوضع العراقي، لذا فمن الضروري العمل المشترك لإيجاد سبل لكيفية بناء آليات للحوار مع مختلف الدول التي لها تأثير في الوضع السوري.

في المقابل ، صرح أبو الغيط، في أثناء المؤتمر، “نتابع وبدقة الأداء العراقي الإقليمي (..) نعد بأن تكون جامعة الدول العربية تحت إمرة العراق دائما بأي مطلب”.

حيث نوه بـ”قوة دبلوماسية الأداء العراقي ودقته” معتبرا أنه “أصبح مهما ومشرفا فضلا عن دعمه الجامعة العربية“. وأضاف أن الجامعة العربية ستستضيف القيادة العراقية في مقرها في غضون 3 أشهر.

ولفت أبو الغيط إلى أن الجامعة تمر بصعوبات نتيجة أوضاع دولها إلى جانب وجود مشاكل في تمويل عملياتها.

وأوضح الوزير العراقي أن أبو الغيط سيلتقي عددا من المسؤولين في بغداد قبل أن يتوجه إلى إقليم كردستان العراق ويلتقي قادته.

