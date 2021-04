راموس يوجه مدافعي ريال مدريد بكيفية احتواء خطورة ميسي

قام المدافع سيرجيو راموس بمنح زميله إيدير ميليتاو عدة نصائح بخصوص السيطرة على ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، وذلك استعدادًا لمواجهة الكلاسيكو أمسية اليوم السبت.

ولن يشارك راموس خلال مواجهة اليوم أمام برشلونة بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ومن المحتمل أن يدقع زيدان بالثنائي ميليتاو بجانب ناتشو فيرناديز كقلبي دفاع.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن شبكة “ديفنسا سنترال”، قولها إن راموس قام بتقديم عدد من النصائح لمدافعي الريال، بخصوص كيفية إبطال خطورة البرغوث ميسي بمواجهة الكلاسيكو.

وتعتبر مباراة اليوم هي الكلاسيكو الأول للمدافع البرازيلي ميليتاو منذ انضمامه للنادي الملكي صيف العام 2019.

وأوضحت الشبكة أن راموس وجه بعض النصائح لزميله ميليتاو، سيما وأن القائد الغائب عن مواجهة اليوم خاض العديد من المواجهات ضد ليونيل ميسي.

وأكد راموس، لزيمله البرازيلي، على ضرورة ترك مسافة محددة تفصله عن ميسي وكيفية الدخول عليه دون أن يمنحه الوقت الكافي للالتفاف.

وحضر ناتشو تلك المحادثة، وأبدى رأيه بتقديم مجموعة من النصائح إلى ميليتاو حتى تدخل إليه الثقة خلال المواجهة المنتظرة.

وقدم بدوره المدرب زين الدين زيدان، بعض النصائح للمدافع البرازيلي، وأثنى على الدور الذي قدمه خلال مباراة ليفربول الأخيرة بدوري الأبطال، حيث قدم ميلتاو مستوى كبير أمام مهاجمي الليفر.

ويدخل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم الأزلي ريال مدريد، وهو في حالة مميزة للغاية فيما يخص الإحصائيات ولغة الأرقام.

ميسي خلال الموسم الحالي يعد صاحب أكبر عدد من التسديدات والمراوغات ببطولة الدوري الإسباني، حسبما أفاد موقع (كووورة العربي).

ويحتل ميسي صدارة هدافي الدوري برصيد 23 هدفًا من 26 مباراة، بفارق 4 أهداف عن لويس سواريز وجيرارد مورينو (فياريال).

ولم يسجل أو يصنع ميسي أي هدف خلال آخر 6 مواجهات من الكلاسيكو شارك بها، مسجلًا آخر هدف بمرمى الريال عام 2018.

ويعتبر ميسي وهو الهداف التاريخي للدوري الإسباني ولمباريات الكلاسيكو، أكثر اللاعبين في الليجا مراوغة، بواقع 115 مراوغة، ومن بعده لاعب هويسكا خابي جالان.

وسدد ميسي 112 تسديدة على مرمى الخصوم، من بينها 74 بين القائمين والعارضة، ومن بعده كريم بنزيما بواقع 45 تسديدة.

