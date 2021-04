سوريا.. القبض على قتلة الوزير فايز الخليف

أعلن جهاز الأمن العام في محافظة إدلب السورية، السبت، إلقاء القبض على قتلة وزير التعليم العالي فايز الخليف في ما يسمى “حكومة الإنقاذ”.

وقال “الأمن العام”، في بيان له، اليوم السبت، عبر صفحته على “فيسبوك”، إنه “ألقى القبض على العصابة التي خطفت وقتلت الدكتور فايز الخليف وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ، وذلك بعد ثلاثة أيام من العثور على جثمانه رحمه الله في أحد الأراضي الزراعية بريف حلب الغربي”.

وأكّد الجهاز في بيانه أن “التحقيقات ما تزال جارية لكشف ملابسات الجريمة والدوافع لقتل الوزير”.

وفي السابع من أبريل الجاري، اغتال مجهولون وزير التعليم العالي والبحث العلمي في “حكومة الإنقاذ السورية” التي تعمل ضمن مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً).

ونشرت الوزارة بيان تعزية عبر حسابها في تويتر قالت فيه إن “فايز الخليف اغتالته أيادي الغدر الآثمة”، دون أن تذكر تفاصل أكثر حول الحادثة.

وتعود حادثة اختفاء الخليف إلى الثالث من أبريل الحالي، لدى خروجه من منزله في حي الضبيط في مدينة إدلب، قبل العثور على جثته على أطراف بلدة التوامة في ريف حلب الغربي، وقد تعرض للتعذيب قبل قتله، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام سورية.

وبحسب موقع الوزارة، فقد شغل فايز الخليف منصب وزير الزراعة سابقاً، وهو من مواليد عام 1982 في قرية الرصافة شرق سراقب، كما أنه حاصل على الإجازة في الاقتصاد الزراعي عام 2006 من جامعة حلب.

وهو حاصل على دكتوراه الفلسفة في تحليل متبقيات المبيدات قسم الحشرات والمبيدات من كلية الزراعة في جامعة القاهرة عام 2015، كما كان محاضراً في معهد التكنولوجيا الزراعية في جامعة إدلب عام 2015 و2016 قبل أن يكلف وزيرا للزراعة في “حكومة الإنقاذ” السورية.

وشغل وزارة الزراعة في التشكيلة الحكومية الأولى 2017- 2018 التي كان يرأسها محمد الشيخ، وكان أميناً لمجلس التعليم العالي 2018- 2019.

وخلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في التشكيلة الثالثة 2019- 2020، وكان عضو الهيئة التدريسية في جامعة إدلب 2018- 2020، وواصل شغل حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي في التشكيلة الوزارية الأخيرة التي جرت المصادقة عليها نهاية عام 2020.

