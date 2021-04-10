السودان .. يبحث سبل المساعدات الإنساني واحتواء الوضع في غرب دارفور

حَثَ وزير التنمية الاجتماعيّة في السودان ، الأستاذ أحمد آدم بخيت، تدابير احتواء الموقف الإنسانيّ والأمنيّ بولاية غرب دارفور جاءَ ذلك لدى اجتماعه بوالي غرب دارفور

الأستاذ محمد عبدالله الدومة وبعض قيادات الولاية، بمبنى الوزارة، مساء اليوم. واستمَعَ سيادتُه إلى تقريرٍ مفصّلٍ حول الأوضاع الأمنيّة بالولاية.

واطّلَعَ على الاحتياجات الإنسانيّة وعلى أوضاع النازحين جراء الأحداث الأخيرة التي شهدَتْها الولاية وأمّنَ الاجتماع على اتخاذ إجراءاتٍ فوريّةٍ لمعالجة الأوضاع الإنسانيّة بالولاية، وعلى حشد الموارد وتنسيق تدخّلات المنظمات الوطنيّة والدوليّة في الولاية.

الضحايا

نبهت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور الى استمرار أحداث العنف الدامية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور منذ اندلاعها فى ليلة السبت الثالث من أبريل الجاري رغم التحسن الطفيف الذى طرأ على مجمل الأوضاع الأمنية ،

واشارت فى بيان لها صدر اليوم الى ارتفاع عدد القتلى الذين وثقتهم اللجنة منذ بداية الأحداث إلى (137) قتيلاً و الجرحى الى (221) جريحاً. وقالت ان الجرحى والمصابون يتلقو الرعاية الطبية فى مستشفى الجنينة التعليمي

ومستشفى السلاح الطبي تحت إشراف الفرق الطبية المحلية بإسناد من متطوعي الهلال الأحمر السوداني الذين ما زالوا يؤدون دوراً مهماً فى مساعدة الضحايا فى المستشفيات وخارجها .اللجنة تواصل تنسيقها وتواصلها مع الجهات

الحكومية في السودان لإيجاد حلول لقضية الجرحى الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية متقدمة وذلك بإجلائهم إلى الخرطوم أو إرسال فريق طبي متخصصة مزودة بالأجهزة والمعدات اللازمة لإجرائها فى الجنينة

.وبلغ عدد الجرحى الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات حتى الآن حوالي 28 جراحة عظام (18) جراحة المخ والأعصاب (9) جراحة تجميل (1) لا تزال إمكانية الوصول إلى مخازن الإمدادات صعبة والوضع يزداد سوءً مع نفاد المزيد من الأصناف الدوائية والمستهلكات الأخرى.