جمال سليمان : علقت نشاطي في المعارضة وأدعو إلى مراجعة شاملة

دعوة مباشرة لمراجعة كاملة لبنية المعارضة هي جديد ما أعلن عضو منصة القاهرة جمال سليمان من مواقف، منوها بأنه علق نشاطه في كيانات المعارضة

افتتح آخر منشوراته بالإشارة إلى أحدث أعماله، التي تمخضت عن “نجاح” تحقق نتيجة “عمل مضن و مخلص” من كل المشاركين في مسلسل “الطاووس”.

ومباشرة انتقل جمال سليمان للقول: أما بالنسبة للعمل الوطني فأنا اعتبره واجبا يجب أن أقوم به بكل وسيلة ممكنة لي، وتنسجم مع أفكاري، وترضي ضميري، وتعبر عن عمق محبتي لأهلي السوريين ولوطننا سوريا.

وتابع: لكن في الفترة الماضية ولأسباب متعددة لم أجد نفسي من خلال كيانات المعارضة لذلك علقت نشاطي معها و لم أشارك في أي من الاجتماعات الرسمية لأي كيان منها. هذا لا يعني طعنا بالمعارضة فأنا جزء منها.

وأشار الممثل السوري الذي يقيم في مصر، إلى أن “الصراع الإقليمي والدولي في سوريا وعليها كان له انعكاساته السلبية على تماسك المعارضة واستقلال رأيها و صوابية حساباتها.كما إن المعارضة بالنسبة للبعض -للأسف- أصبحت مهنة وحرفة وهذا أساء للقضية الوطنية”.

وختم : أضم صوتي للأصوات التي تطالب بمراجعة كاملة لبنية المعارضة. ومع تقديري لخبرات و تجارب شخصيات المعارضة إلا أنني أتمنى أن أرى ويرى الشعب السوري وجوها جديدة ونسمع أصواتا جديدة.

وقال جمال سليمان المعروف عنه بأنه أحد الفنانين السوريين المعارضين لنظام الأسد، إن سوريا لا يمكن أن يحدث بها حل لأزماتها إلا عن طريق الحل التفاوضي السياسي، حسب قوله.

وعبر تغريدة على موقع “تويتر” كتبها حساب “هيئة التفاوض” عن الممثل جمال سليمان قال فيها إن الحل التفاوضي هو الذي ينفع كل سوريا، وفقًا لـ(أوطان بوست).

وأشار الفنان السوري المعارض للنظام، إلى أن هذا الحل هو الذي يرفع ما وصفه بـ “الضيم” عن كاهل جميع السوريين.

وشدد على أن الأزمة السورية لابد أن يسعى الجميع على إيجاد حلول لها نظرًا للظلم الكبير الذي تعرض السوريون.

وفي سياق منفصل، أوضح الممثل السوري تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعته بالراحل المخرج المبدع حاتم علي الذي توفي قبل أيام، عن عمر ناهز 58 عاماً.

وقال سليمان، خلال اتصال مع إحدى المحطات التلفزيونية المصرية، إنه والمخرج الراحل حاتم علي اتفقا أن يلتقيا مع بعض النجوم مثل كندا علوش وعمرو يوسف للاحتفال برأس السنة، وتخطي السنة السيئة، إلا أنه في الصباح وصله نبأ وفاته.

وأضاف الفنان أن “الراحل حاتم علي تواصل قبل وفاته مع ابنه عمرو، وقال إنه كان يعاني من وجع في الصدر قبل يومين ولكنه تساهل مع الأمر واعتبره برد خفيف”.

وأكّد ، أن “جميع أعمال حاتم علي مهمة ولها قيمة فنية، ورحيله وحزن الناس عليه يثبت ذلك ويؤكد احترامهم وحبهم لأعمال حاتم الفنية العظيمة”.

وتابع النجم السوري، واصفاً علي بأنه “كان ذا شخصية صارمة وصعبة في اللوكيشن، ويهتم بأدق التفاصيل لاحترامه للجمهور وخوفه من رد فعله، وكان بيقول الناس هتقول إيه لو شافوا المشهد ده بالشكل ده؟ واستطاع إمتاع الناس بدراما مهمة”

The post جمال سليمان : علقت نشاطي في المعارضة وأدعو إلى مراجعة شاملة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ