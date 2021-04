السودان: لا نثق بالجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة

أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، رفض السودان عرضا إثيوبيا يقضي بتبادل المعلومات قبل الملء الثاني لسد النهضة.

وقالت المهدي، اليوم السبت، إن “العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بشأن ملء سد النهضة تهديد لأمن السودان ومصالحه الاستراتيجية”، حسبما أفاد موقع قناة (الحرة) الإخبارية.

وأضافت “لا نثق بالجانب الإثيوبي”.

وجاء تصريح المهدي في ظل إصرار إثيوبي على إنجاز الملء الثاني للسد، في يوليو المقبل.

وتريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي ملزم بشأن تشغيل سد النهضة قبل ملئه.

في الأثناء صرَّح أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، عن عدم جاهزية سد النهضة لغاية اليوم لتخزين أكثر مما تم حجزه من المياه في العام الماضي، بكمية تقارب 5 مليارات متر مكعب من المياه.

وكشف شراقي، في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك أن: “الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية توضح الصعوبات الفنية في تجهيز أول توربينين على مستوى منخفض (565 مترًا)، والمقرر لهما العمل أغسطس المقبل بعد تأخير متكرر سنويًا”.

وأضاف شراقي، أن: “التأخير في عمليات الملء تعود إلى 7 سنوات متتالية بدءً من أغسطس 2014، ومع ذلك لم تتوقف التصريحات الإثيوبية عن التخزين في يوليو وتوليد الكهرباء في أغسطس”.

وفي تصريح إعلامي حول أزمة سد النهضة وعدم جاهزيته للملء الثاني، بحسب RT قال شراقي أن “الصورة من الأقمار الصناعية (Sentinel 2) تكشف تدفق المياه أعلى الممر الأوسط نحو السودان، وهي صورة مأخوذة بيانات تفاصيلها أسفل هامش الصورة، ويشير السهم الى تدفق المياه باللون الفاتح على الممر الأوسط داخل الدائرة الحمراء، ولكي يصبح السد جاهزا للتخزين كان يتعين على إثيوبيا تجفيف هذا الممر ووضع خرسانة بارتفاع 30 مترا، وهذه الخطوة لا يمكن أن تبدأ إلا اذا كانت التوربينات ببواباتها جاهزة”.

وفي السياق، كان قد صرَّح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان أمس الخميس، أن السودان قد يلجأ إلى مجلس الأمن أو إلى التحكيم الدولي في قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح البرهان خلال مؤتمر صحفي عقده في الدوحة عاصمة قطر، أن جميع المفاوضات الماضية التي عُقدت بخصوص السد لم تنجح في الوصول إلى اتفاق.

وأضاف البرهان أن مفاوضات سد النهضة استغرقت وقتا طويلا و ”لم تصل إلى نتائج”، وتحدث عن قصر الحلول الأفريقية إذ قال “اتضح لنا أن الوساطة الأفريقية تحتاج إلى مساندة، وقدمنا عرضا بتوسيط الاتحاد الأوروبي وأمريكا”.

