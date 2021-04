وزير الإعلام السوري يحضر ختام “ملحمة درامية”

وصف وزير الإعلام السوري عماد سارة مسلسل “أقمار في ليل حالك” بأنه “ملحمة درامية” وقال إن رسالتها “تكريس وترسيخ دماء الشهداء”.

وخلال زيارة إلى ريف حلب الشرقي حيث مواقع تصوير المشاهد الأخيرة من العمل الذي تشرف عليه وزارة الإعلام السورية، قال سارة إن المسلسل “ملحمة درامية لا تجسد فقط بطولات الجيش العربي السوري بل أيضا بطولات المواطن السوري والمجتمع السوري الذي التف كنسيج وطني حول الجيش والقيادة حتى تم تحقيق الانتصار”.

مخرج العمل نجدت إسماعيل أنزور وصف المسلسل بأنه “كبير وعلى كل المساحة السورية” وقال “قدمنا العديد من الأعمال ونتوج تلك الأعمال بهذا المسلسل وتم الإعداد له بشكل جيد” وعبر عن ذلك خلال زيارة وزير الإعلام السوري .

المسلسل من إنتاج “المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني” وتأليف محمود عبد الكريم ويشارك فيه أكثر من 300 ممثل وممثلة.

اطلع عماد سارة خلال زيارته مدينة حلب على أعمال تأهيل محطة الإرسال في المركز الإذاعي والتلفزيوني التي تعرضت لأضرار كبيرة

وتابع وزير الإعلام السوري إشرافه على أعمال الصيانة والإصلاح في صالتي البث الإذاعي “اف ام” والبرج الخاص بالإرسال ومجموعات التوليد.

وأكد الوزير سارة خلال جولته التي شملت محطة الأنصاري بحلب يرافقه محافظ حلب حسين دياب ولقائه الكوادر الإعلامية في المحافظة ضرورة الإسراع في عملية التأهيل والترميم للمركز في منطقة الاذاعة وتشجيع المبادرات لإصلاح البنى التحتية في المركز بالشكل الذي يعيده إلى ما كان عليه موضحاً أنه عند الانتهاء من التأهيل سيعاد البث الإذاعي في محافظة حلب للإذاعات دمشق -صوت الشباب -سوريانا وسيعاد البث الارضي بأجهزة البث الرقمي لخمس قنوات السورية – الاخبارية – دراما 24- سبورت 24- سكاكر للأطفال.

كما زاره موقع المركز الإذاعي والتلفزيوني بجامعة حلب وصحيفة الجماهير المحلية ومكتبي صحيفتي الثورة وتشرين واطلع على واقع العمل فيها داعيا الإعلاميين إلى الارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي لمقاومة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها سوريا مؤكداً أن الوزارة ستقدم كل الدعم الممكن للنهوض بالواقع الإعلامي في حلب وإعادته أفضل مما كان عليه.

وكانت الوزارة أطلقت صباح اليوم البث الإذاعي من محطة الحصن بعد إصلاحها وتأهيلها من الأضرار التي تعرضت لها جراء الإرهاب لتغطي منطقة ريف حمص الغربي بالكامل على الموجة “اف ام” لكل من إذاعة دمشق وإذاعة صوت الشباب وإذاعة سوريانا وإذاعة زنوبيا.

وتعتبر المحطة المذكورة مكملة لمحطة تلفزيون حمص بالتغطية الإذاعية وسيركب فيها جهاز إرسال تلفزيوني نوع دي في بي-تي تو للبث الرقمي الأرضي لتغطية منطقة ريف حمص الغربي بالإشارة التلفزيونية.

أكد في تصريح صحفي أن إعادة إطلاق المحطة في منطقة الحصن تأتي بعد استهدافها من الإرهاب الممنهج الذي طال كل محطات الإرسال في سوريا حيث تمت إعادة البنية التحتية لها وإصلاح التشوهات في الإرسال التي كانت تعاني منها المنطقة بالكامل لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى أن يكون هناك نظام بث رقمي أرضي دي في بي-تي تو العام القادم وهذا النظام يحمل خمس قنوات أرضية يستطيع أهلنا في ريف حمص الغربي مشاهدتها وهي الإخبارية والفضائية السورية وسبورت 24 ودراما 24 وقناة سكاكر للأطفال.

وتأسست محطة إرسال الحصن عام 2007 وكانت فيها قناتان الأولى والثانية وخرجت من الخدمة عام 2012 بسبب الاعتداءات الإرهابية وتعرضت للتخريب والسرقة بشكل كامل وفي عام 2018 تم وضع خطة لإعادة تشغيلها كمحطة إرسال إذاعي “اف ام” وتلفزيوني وحالياً تم تركيب أجهزة باستطاعة 2 كيلو واط تبث إذاعات تغطي ريف حمص الغربي والطريق العام حمص طرطوس حتى الحدود الإدارية لمحافظة طرطوس.

وبسياق مختلف وفي أول زيارة خارجية للمقداد بعد توليه مهامه كوزير للخارجية، نقل المقداد تعازي ومواساة الرئيس بشار الاسد والشعب السوري للحكومة والشعب الايراني باستشهاد العالم النووي والدفاعي الايراني البارز محسن فخري زادة وكذلك الشهيد قاسم سليماني، بحسب وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء.

