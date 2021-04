بعد فشل مباحثات الجولة الأخيرة التي عقدت في كينشاسا بالكونغو الديمقراطية,قررت وزارة الري السودانية، السبت، تغيير سياسة تشغيل الخزانات لمواجهة تأثيرات سد النهضة، بعد فشل مباحثات الجولة الأخيرة التي عقدت في كينشاسا بالكونغو الديمقراطية.

حيث أعلن مدير إدارة الخزانات معتصم العوض أن الإدارة ستبدأ في حجز حوالي 600 مليون متر مكعب بخزان جبل أولياء عقب انتهاء فترة تفريغ الخزان.

ويأتي ذلك لضمان استمرار العمل بمحطات الطلمبات على النيل الابيض والنيل الرئيسي لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة ضمن الإجراءات الاحترازية لأي إجراء أحادي من قبل إثيوبيا بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.

وصرح العوض إن وزارة الري عملت وفق دراسات فنية على تغيير سياسة تشغيل الخزانات هذا العام لمقابلة تأثيرات سد النهضة المتوقعة.

كما أوضح أن تفريغ خزان جبل أولياء تأخر إلى 1 أبريل بدلا من 21 مارس؛ مع الإبقاء على حوالي 600 مليون متر مكعب لتلافي أي نقص للمياه يؤثر على محطات الطلمبات في النيل الأبيض وقطاع النيل الرئيسي.

مضيفا أن التصريفات اليومية للنيل الأبيض تتراوح ما بين 60 إلى 70 مليون متر مكعب في اليوم من المياه، لكن هذا العام وصلت إلى 100 مليون متر مكعب في اليوم نسبة للأمطار الغزيرة على بحيرة فيكتوريا والهضبة الاستوائية.

ويعتبر السودان ومصر سد النهضة ، الذي يجري بناؤه على النيل الأزرق تهديدا لمواردهما المائية وقد حذرا مرارا إثيوبيا، التي يبدو أنها لا تعير اهتماما لتحذيراتهما.

ويشكل السد المبني بالقرب من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، الذي يلتقي بالنيل الأبيض في الخرطوم، مصدر توتر بين الدول الثلاث منذ وضع حجر الأساس له في أبريل 2011.

من جهتها تريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن تشغيل السد قبل المرحلة الثانية من ملء الخزان، لكن إثيوبيا تقول إن هذه العملية جزء لا يتجزأ من بنائه ولا يمكن تأجيلها.

The post وزارة الري السودانية تتخد إجراءات لمواجهة تأثيرات سد النهضة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ