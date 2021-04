قناة السويس.. أكبر كراكة في الشرق الأوسط تدخل القناة المائية

بعد انفراج الأزمة العالمية في القناة، وصلت “مهاب مميش” والتي تعد أكبر كراكة في الشرق الأوسط إلى المجرى الملاحي في قناة السويس المائية.

وأكدت مصادر أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن وصول الكراكة الجديدة “مهاب ممسش” على متن سفينة النقل “إكسيانج ريو كو”.

وقال الفريق ربيع : “ستتحرك لعبور القناة اليوم ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، ومتجهة إلى منطقة الانتظار “إي 1″ بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة”.

وأشار إلى أن الإجراءات التي ستتبع لفصل الكراكة عن السفينة، ستتابعها هيئة قناة السويس وبإشراف من خبراء ترسانة “آي إتش سي” الهولندية، وذلك حسب سبوتنيك.

وفي شأن منفصل، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، رفض السودان عرضا إثيوبيا يقضي بتبادل المعلومات قبل الملء الثاني لسد النهضة.

وقالت المهدي، اليوم السبت، إن “العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بشأن ملء سد النهضة تهديد لأمن السودان ومصالحه الاستراتيجية”، حسبما أفاد موقع قناة (الحرة) الإخبارية، وأضافت “لا نثق بالجانب الإثيوبي”.

وجاء تصريح المهدي في ظل إصرار إثيوبي على إنجاز الملء الثاني للسد، في يوليو المقبل.

وتريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي ملزم بشأن تشغيل سد النهضة قبل ملئه.

في الأثناء صرَّح أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، عن عدم جاهزية سد النهضة لغاية اليوم لتخزين أكثر مما تم حجزه من المياه في العام الماضي، بكمية تقارب 5 مليارات متر مكعب من المياه.

وكشف شراقي، في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك أن: “الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية توضح الصعوبات الفنية في تجهيز أول توربينين على مستوى منخفض (565 مترًا)، والمقرر لهما العمل أغسطس المقبل بعد تأخير متكرر سنويًا”.

وأضاف شراقي، أن: “التأخير في عمليات الملء تعود إلى 7 سنوات متتالية بدءً من أغسطس 2014، ومع ذلك لم تتوقف التصريحات الإثيوبية عن التخزين في يوليو وتوليد الكهرباء في أغسطس”.

وفي السياق، كان قد صرَّح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان أمس الخميس، أن السودان قد يلجأ إلى مجلس الأمن أو إلى التحكيم الدولي في قضية سد النهضة الإثيوبي.

