سوريا.. مخلفات الحرب تتسبب في مقتل مدير فرع وسائقه

نعت وزارة الموارد المائية في سوريا أحد المديرين الفرعيين لديها الذي قضى مع سائق السيارة التي تقلهما إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف دير الزور الشرقي.

ونعت الوزارة محمد أحمد البدعي وهو رئيس الدائرة الفنية في مديرية التشغيل والصيانة بحوض الفرات الأدنى، التابعة للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي.

وقالت إن البدعي قضى نتيجة انفجار لغم أثناء أداء واجبه في إعادة تأهيل أجزاء القطاع الثالث في دير الزور.

وذكرت وكالة (سانا) أن انفجار اللغم في قرية المريعية أدى أيضا إلى مقتل سائق السيارة “بعد إصابته بجروح خطيرة”

وذكرت صفحات محلية ذكرت أن السائق “عبود العكلة” أصيب بجراح نتيجة الانفجار، وتوفي لاحقا.

والبدعي من مواليد بلدة الموحسن عام 1967 ومتخرج في كلية الهندسة المدنية جامعة حلب.

وخواتيم مارس الماضي، قتل شخصين وأُصيب آخر، بسبب انفجار لغم أرضي شمال منطقة السخنة في بادية تدمر بريف حمص وسط سوريا.

وقالت وكالة (سانا)، “استشهد مدنيان وأصيب آخر بجروح مساء أمس، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب لتنظيم داعش الإرهابي على طريق قرية روض الوحش على بعد نحو 8 كم شمال منطقة السخنة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي”.

ونقلت الوكالة، عن الدكتور وليد عودة، عن مدير الهيئة العامة في مشفى تدمر الوطني، قوله: إن “لغماً أرضياً انفجر بسيارة كانت تقل ثلاثة أشخاص أدى إلى استشهاد شخصين في العقد الخامس من عمرهما أحدهما حارس على أحد آبار المياه التابع للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية في المنطقة وإصابة مواطن آخر بجروح وكسور في الحوض”.

وأضاف العودة، إنه “تم إسعاف المصاب إلى مشفى تدمر الوطني وأجريت له الإسعافات اللازمة”.

وعلى صعيد متصل، أُصيب طفل في محافظة درعا جنوب سوريا، في العاشر من شهر مارس/ آذار الجاري، بجروح طفيفة، فيما لقي 25 رأساً من الماشية حتفهم، وذلك بسبب انفجار لغم أرضي بهم أثناء رعيه بالمواشي.

وبحسب ما ذكر موقع “تجمع أحرار حوران”، نقلاً عن مصدر محلي: فإن لغماً أرضياً انفجر في محيط الكتيبةالمهجورة بين بلدتي الغارية الغربية والنعيمة في الريف الشرقي لمحافظة درعا، ما أسفر عنه إصابة طفل بجروح خفيفة وقتل 25 رأس من المواشي بسبب انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات النظام السوري عندما كان يرعى بالأغنام، على حد قولهم.

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