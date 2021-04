تتأهب وزارة الدفاع المصرية للانتقال لنقل منشآتها إلى العاصمة الجديدة، في مجمع مباني جديد أطلق عليه “الأوكتاغون” والتي تعمي ثماني الأضلاع، بينما معنى اسم “بنتاغون”، خماسي الأضلاع، وهي تسمية مشتقة من اللغة اليونانية القديمة، حيث إن الرقم ثمانية معناه أوكتا، بينما بنتا تعني الرقم خمسة، ومن هنا أطلق لفظ بنتاغون على مبنى وزارة الدفاع الأميركية.

ووفقًا للصور المتداولة، يتكون مقر وزارة الدفاع المصرية الجديدة “الأوكتاغون” من ثمانية مبانٍ خارجية “متداخلة” مثمنة الشكل، مع مبنيين آخرين في مركزه، وما يشبه القدرة على إضافة مبنيين آخرين داخل هذا المحور في المستقبل، وعدد هذه المباني مساو لعدد عناصر وإدارات الجيش المصري، بحسب خبراء عسكريين.

ومن جهته يوضح اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، فلسفة بناء “الأوكتاغون” مستشهدًا بمبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إذ يقول إن البنتاغون هو النموذج الذي أستلهم منه مبنى وزارة الدفاع الجديدة في العاصمة الإدارية“.

مضيفا أن الهدف من بناء الأوكتاغون يهدف بالأساس إلى جمع إدارات الجيش المصري في منطقة واحدة من أجل تيسير العمل والمهام، لافتًا إلى أن منشآت القوات المسلحة في الوقت الحالي موزعة بين عدد من المناطق، مما يخلق صعوبة في أسلوب إدارة العمل اليومي.

أما بخصوص التصميم المعماري للمبنى، يقول اللواء سمير فرج إن التصميم يجمع بين الحضارتين، المصرية القديمة، والحضارة الإسلامية، لذلك شكل المبنى من الخارج يشبه معبد حتشبسوت، أما الشكل المثمن للمبنى مستلهم من النجمة الإسلامية المثمنة.

ويكشف اللواء سمير فرج وجود مبنيين مركزيين، أحدهما خاص بإدارة شؤون القوات المسلحة، والمبنى الآخر عبارة عن مركز ااستراتيجي لإدارة جميع مؤسسات ووزارات الدولة، خاصة في أوقات الأزمات.

The post تعرف على “الأوكتاغون”.. مقر وزارة الدفاع المصرية الجديد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ