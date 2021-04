الرئيس التونسي يعلن رفض بلاده المساس بأمن مصر المائي

تحت ضوء أزمة سد النهضة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده ترفض المساس بأمن مصر المائي وذلك خلال لقاء مشترك مع الرئيس السيسي.

وصرح الرئيس التونسي خلال لقاء صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد مفاوضات أجريت بين الإثنين في البلاد.

وقال الرئيس التونسي أن: “موقف مصر في أي محفل دولي حول المياه هو موقف تونس”، مضيفا: “لن نقبل بالمساس بالأمن المائي المصري”.

وأضاف: “ثمن الجهود المخلصة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل السد لحفظ حقوقها المائية التاريخية في مياه النيل”،وذلك حسب روسيا اليوم .

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الإثيوبية، يوم السبت المنصرم، كلا من مصر والسودان لتسمية شركات مشغلة للسدود بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

ووفقا لموقع سبوتنيك، ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إن “وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي يدعو رسميًا جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية لتسمية شركات مشغلة للسدود لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار القادمة في إثيوبيا”.

وقالت الوزارة أن “تعيين المنسقين سيعجل قريباً الترتيبات المناسبة لتبادل المعلومات وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة حتى اختتام مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي”.

وأكدت “أهمية إبرام اتفاق بشأن قواعد ملء السد، وفقًا لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015 لأنه سيوفر فرصة جيدة لبناء الثقة بين الأطراف”.

دعا حمدين صباحي سياسي مصري الحكومة المصرية الإعلان رسميا عن إنهاء العملية التفاوضية حول سد النهضة، وإعداد الدولة للحرب وإعداد الشعب والمجتمع للحرب ايضا.

وكتب ال “سياسي” أنه “بعد 10 سنوات من الفشل في التفاوض لم يعد أمامنا سوى أقل من 80 يوما لننقذ مصر قبل الملء الثاني لسد النهضة”.

وتابع: “هذا امتحان وجود لمصر الشعب والدولة ولا بديل فيه عن النصر، وهو ممكن بل هو الممكن الوحيد، وأول الطريق أن تعلن مصر أنه لا مزيد من التفاوض، إلا بشرط توقف إثيوبيا عن كافة الإنشاءات في الموقع”.

