رحيل هاري كين عن توتنهام في هذه الحالة

قرر مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي، هاري كين، تقديم طلب لإدارة النادي للسماح إليه بالرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري في حال لم يتمكن النادي اللندني من التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن شبكة “سكاي سبورتس”، قولها إن هاري كين لديه قلق كبير من قدرات توتنهام من المنافسة على الألقاب الكبرى.

وأكدت الشبكة، بان كين سيحدد مصيره في الموسم القادم بعد مشاركته في بطولة يورو 2020 رفقة منتخب بلاده، والذي ستجري الصيف القادم.

وهنالك العديد من الأندية الأوروبية الكبرى التي ترغب بالتعاقد مع هداف توتنهام، على رأسها ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان، وفقًا لتأكيدات العديد من وسائل الإعلام.

ويتواجد توتنهام بالمركز السابع حاليًا على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك 49 نقطة، بحيث تفصله 3 نقاط فقط عن ليفربول صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

في الأثناء، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا”، والتي أكدت أن كين يأتي كخيار بديل بالنسبة لإدارة برشلونة حال لم ينجحوا في ضم إرلينج هالاند، حسبما أفاد (جول العربي).

وأوضحت الصحيفة أن الصعوبات المالية في صفقة هالاند قد تتسبب في فشلها، في ظل المنافسة الكبيرة من أندية إنجلترا وريال مدريد.

وكان والد إرلينج هالاند في برشلونة قبل ساعات رفقة وكيله مينو رايولا واجتمعوا مع أحد ممثلي النادي لمناقشة مستقبل اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن صفقة هاري كين لن تكون سهلة على برشلونة هي الأخرى، لكنها ستكون أقل تكلفة من هالاند الذي لن يكلف أقل من 150 مليون يورو.

وأوضحت أن إدارة توتنهام لن تفرط في نجمها هاري كين بمبلغ أقل من 100 مليون يورو، بالإضافة لراتب اللاعب الذي وصل حاليًا لـ 12 مليون في الموسم الواحد.

في الوقت نفسه كشفت صحيفة “صن” أن توتنهام سيطلب حوالي 205 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات كين، وهو ما سيجعله ثاني أغلى لاعب في العالم بعد نيمار.

جدير بالذكر أن عقد هاري كين مع توتنهام لا يزال به ثلاثة مواسم أخرى، وهو ما يجعل موقف الفريق اللندني قويًا في المفاوضات رغم رغبة كين في الرحيل.

