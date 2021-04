قادة عرب يهنئون الملك الأردني بمئوية تأسيس المملكة الهاشمية

هنأ عدد من القادة العرب اليوم السبت، الملك الأردني عبدالله الثاني بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

حيث وجه الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، برقية تهنئة أعربا من خلالها عن “أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجين لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من التقدم والرقي”.

من جانبه قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في حسابه عبر تويتر: “أبارك لأخي الملك عبدالله الثاني وشعبه الشقيق بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية”.

وأضاف ” أتمنى دوام الاستقرار والتنمية للأردن، وأن يستمر في موقعه العربي والدولي، صوت العقل والحكمة، وأن تكون مئويته منطلقاً لمزيد من التقدم والازدهار”.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي: “في مئوية الأردن الشقيق.. نبارك لشعب النشامى ولأخي الملك عبدالله هذه المئوية”.

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن “للأردن محبة لدى شعب الإمارات وقادته منذ تأسيس الدولة.. وما زال الأردن عمقاً عربياً صامداً بحكمة قيادته والتفاف شعبه. حفظ الله الأردن وأدام عليها عزها. وأدام الأخوّة والمحبة بين شعبينا”.

وفي الشأن الأردني، أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، أنه قلق وحصل انتقاد أممي مما يشهده الأردن حول قضية الأمير حمزة والاعتقالات التي تمت السبت الماضي.

وقال في بيان نشرته وسائل الإعلام؛ إنه حدث انتقاد أممي وأنه “ليس من الواضح إن كان الأمير حمزة لا يزال قيد الإقامة الجبرية في الأردن أم لا”.

وأضاف: “ونشعر بالقلق من غياب الشفافية حول الاعتقالات” في الأردن.

وقالت مارتا أورتادو المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، ردا على سؤال بشأن الأمر خلال إفادة صحفية: “نريد التأكيد أنه بغض النظر عن الادعاءات واسعة النطاق، فإنه لم يتم بعد على ما يبدو توجيه أي تهمة، ونشعر بالقلق لغياب الشفافية فيما يتصل بهذه الاعتقالات والاحتجازات”.

وفي رسالة مكتوبة وجهها إلى الأردنيين، قال الملك عبد الله، في وقت سابق الأربعاء؛ إن “الفتنة وئدت”، وإن ولي العهد السابق أخاه غير الشقيق، الأمير حمزة، في قصره مع عائلته وتحت رعايته، مشددا على أن “الجوانب الأخرى قيد التحقيق”.

ولم تعلن السلطات الأردنية كامل الأسماء التي تم اعتقالها ضمن حملة الاعتقالات، التي تمت وسط حديث رسمي من الحكومة والجيش عن محاولة لزعزعة أمن البلاد، من خلال جهات داخلية وخارجية تواصلت مع الأمير حمزة.

وهو ما نفاه الأمير، عبر تسجيل مصور منسوب إليه، وصف فيه ما يتردد بأنه “أكاذيب”، وقال إنه قيد الإقامة الجبرية.

The post قادة عرب يهنئون الملك الأردني بمئوية تأسيس المملكة الهاشمية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ