إيران تؤكد عدم العودة للاتفاق النووي دون رفع العقوبات الأمريكية

أكد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني، على أن شرط عودة إيران للاتفاق النووي هو رفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده.

وصرح عراقجي: “سنتأكد من إلغاء العقوبات قبل اتخاذ أي خطوة من جانبنا”.

وتابع: “لا نعتقد برفع العقوبات في إطار سياسة (الخطوة بخطوة)، ولا بد من رفعها جميعا دفعة واحدة”.

وأضاف: “هناك أكثر من 1500 عقوبة فرضت على إيران ولا بد من رفعها، ويجب أن نتمكن من بيع النفط بدون مشكلة”.

وأشار مساعد وزير الخارجية في إيران إلى أن “لجان الخبراء في فيينا تعمل على فهرسة العقوبات التي ينبغي إلغاؤها”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي شأن متصل، شكك مسؤول أميركي كبير في نوايا إيران، بشأن عودتها المحتملة للامتثال إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع 6 دول كبرى، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.

حيث صرح المسؤول الأمريكي في تصريحات نقلتها “رويترز”، إنه “لا تزال هناك علامات استفهام بشأن إن كانت إيران ستتخذ نهجا عمليا للعودة للامتثال للاتفاق النووي”.

مضيفا أن واشنطن تعتزم رفع العقوبات “غير المتسقة مع الاتفاق النووي”، إلا أن هذا “لا يعني رفع كل العقوبات المفروضة منذ 2017”.

وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة تأمل في أن تتخذ إيران موقفا عمليا أكثر في الأيام والأسابيع المقبلة، محذرا من “مأزق” إذا صممت إيران على رفع كل العقوبات الأميركية منذ 2017.

وقد نقلت “فرانس برس” تصريحات عن المسؤول ذاته،حيث أعلن فيها أن الولايات المتحدة قدمت خلال محادثات فيينا مقترحات “جادة للغاية” لإيران من أجل إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي، وأنها تتوقع أن تظهر طهران نفس “الجدية”.

وفي وقت توقفت المحادثات في عطلة نهاية الأسبوع، قال المسؤول إن المفاوضين الأميركيين “طرحوا فكرة جادة للغاية وأظهروا نية حقيقية للعودة إلى الامتثال (للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015) إذا امتثلت له إيران مجددا”.

وأثناء الأسبوع الأول من مفاوضات فيينا الهادفة لإنقاذ الاتفاق النووي ، جرت محادثات وصفها الاتحاد الأوروبي بـ”البناءة”، علما أنها ستتواصل الأربعاء بحسب إيران.

وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، أن “المشاركين أخذوا علما بمحادثاتنا البناءة التي تتمحور حول النتائج”.

