السياحة الأردنية تعفي أبناء المملكة و العرب من رسوم دخول المواقع الأثرية

أصدرت وزارة السياحة و الآثار الأردنية قراراً ينص على إعفاء أبناء المملكة و كافة المواطنين العرب من دفع رسوم المعتادة عند زيارة الأماكن السياحية و الأثرية .

حيث نقلت روسيا اليوم عن السياحة الأردنية بياناً قالت فيه أن “القرار يأتي ضمن احتفالات الوزارة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، واحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الجليلة”.

و تأتي هذه الخطوة في إطار التحركات الإصلاحية الحكومية التي اتخذتها الحكومة في الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الهاشمية .

و في هذه المناسبة قال العاهل عبد الله الثاني : ” مئوية المملكة الثانية ستكون عنوانا لاستمرار التنمية والعطاء، في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية“.

و أضاف الملك أن “القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس على رأس أولويات الدبلوماسية الأردنية”.

هذا و هنأ عدد من القادة العرب أمس السبت، الملك الأردني عبدالله الثاني بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

حيث وجه الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، برقية تهنئة أعربا من خلالها عن “أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجين لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من التقدم والرقي”.

من جانبه قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في حسابه عبر تويتر: “أبارك لأخي الملك عبدالله الثاني وشعبه الشقيق بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية”.

وأضاف ” أتمنى دوام الاستقرار والتنمية للأردن، وأن يستمر في موقعه العربي والدولي، صوت العقل والحكمة، وأن تكون مئويته منطلقاً لمزيد من التقدم والازدهار”.

كما قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي: “في مئوية الأردن الشقيق.. نبارك لشعب النشامى ولأخي الملك عبدالله هذه المئوية”.

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن “للأردن محبة لدى شعب الإمارات وقادته منذ تأسيس الدولة.. وما زال الأردن عمقاً عربياً صامداً بحكمة قيادته والتفاف شعبه. حفظ الله الأردن وأدام عليها عزها. وأدام الأخوّة والمحبة بين شعبينا”.

