الروس يمدون بلدة الشيخ عجيل في سوريا بمساعدات إنسانية

أكدت بعض المصادر المحلية قيام العساكر الروس التابعين لمركز المصالحة الروسي السوري بتوزيع عدد من المساعدات الغذائية و الطبية لأبناء بلدة شيخ عجيل.

حيث صرح دميتري بريدوتشيف رئيس مجموعة الإمدادات الإنسانية أن ” العساكر الروس قاموا بعمل إنساني إضافي في بلدة تل الشيخ عجيل بالحسكة” ، وفقاً لروسيا اليوم .

و أوضح المقدم أن” المساعدات شملت 480 سلة غذائية ، تحتوي كل منها على الدقيق والرز والسكر والحليب المكثف والشاي و بعض المعلبات ” .

و أشار إلى أنه ” تم تقديم مساعدات طبية إضافة إلى فحوصات لأبناء البلدة ، تم تقديمها في مدرسة ديبان الثانوية حيث يتلقى التعليم فيها أكثر من 500 طفل ” .

هذا و تتكرر الاعمال الإنسانية التي يقدمها م أكد ممثل مركز المصالحة للأطراف المتحاربة في حلب سيرغي شكرين، أن القوات الروسية قامت بتوزيع مساعدات إنسانية في محافظة حلب السورية .

ونقلت وكالة سبوتنيك بيان شكرين الذي قال فيه أن “مركز المصالحة للأطراف المتحاربة قام بعمل إنساني اليوم ،وقدم مساعدة للمعلمين في مدينة حلب “.

كما أشار إلى أن” المعلمون كانوا في أماكن عملهم في أثناء الأعمال العدائية وأثناء وباء فيروس كورونا المستجد، لذلك تقرر مساعدتهم. أنا سعيد (بتقديم) بهذا العمل الإنساني”.

ومن جهة أخرى أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف ،أن الحرب ضد الإرهاب في الأراضي السورية مستمرة حتى القضاء عليه نهائياً.

ووفقاً لموقع سوريا الآن قال سيرومولوتوف ،في بيان له أن “الجيش العربي السوري يقوم بدعم من القوات الجوية الروسية بتنفيذ عمليات متفرقة في مكافحة الإرهاب في عدد من مناطق البلاد ولم يكن لوباء كورونا أي تأثير كبير على هذه العمليات” .

كما أوضح نائب وزير الخارجية أن ” ممارسات الإرهابيين لا تزال مستمرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وكذلك في الجزيرة وفي منطقة وجود قوات الاحتلال الأمريكي حول التنف في الجنوب إضافة إلى استمرار هجمات إرهابيي تنظيم داعش في البادية السورية” .

وفي السياق أكد أمجد عثمان المتحدث الرسمي باسم مجلس سوريا الديمقراطية على أن المجلس رحّب بالدور الذي تلعبه روسيا للوساطة مع الحكومة السورية.

حيث قال أمجد عثمان، في تصريحات له : “سيبدأ إدخال المواد الأساسية والاحتياجات الإنسانية إلى عشرات الآلاف من المدنيين المتواجدين في مناطق الشهباء بريف حلب الشرقي وحي الشيخ مقصود بحلب.

ليشير المتحدث الرسمي باسم مجلس سوريا الديموقراطية على أن الأمور بدأت بالتحسن في القامشلي و:”نأمل أنها ستستقر في الحسكة أيضا” على حد قوله.

هذا وتقوم روسيا، بدور بالغ الأهمية في الشمال والشرق السوري، كحليف قوي للدولة السورية في التصدي للإهاب وكوسيط لحل الخلافات الداخلية والخارجية مع سوريا.

The post الروس يمدون بلدة الشيخ عجيل في سوريا بمساعدات إنسانية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ