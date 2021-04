الكويت ترفض السماح بحرق جثامين موتى البوذيين والهندوس

رفضت دولة الكويت طلبا مقدما يتعلق بالسماح للبوذيين والهندوس، بحرق جثث موتاهم في الكويت، باعتبار أن الدولة إسلامية، وتحترم الإنسان بغض النظر عن ديانته أو جنسه أو جنسيته.

وأكد مدير إدارة شؤون الجنائز في البلدية فيصل العوضي، إن “الإدارة رفضت طلبا تم تقديمه في الآونة الأخيرة يتعلق بالسماح للبوذيين والهندوس، بحرق جثث موتاهم عن طريق استخدام أدوات حديثة للحرق كالأفران الكهربائية، خصوصا أن الكويت منعت هذا الفعل منذ مطلع الثمانينات إلى يومنا هذا، وكان هذا الرفض باعتبار أن الكويت دولة إسلامية، وتحترم الإنسان بغض النظر عن ديانته أو جنسه أو جنسيته”.

وأكد العوضي على أن “من يرغب بحرق الجثة فعليه تسفير الجنازة إلى بلده وحرقها هناك، وليس في الكويت”.

وحول إمكانية منع دخول المقبرة إلا لمن تلقى لقاح كورونا، قال العوضي أن “هذا الأمر يرجع إلى وزارة الصحة فهي المخولة بذلك”.

واعلن ايضا عن “موافقة السلطات الصحية على تطعيم 245 موظفا وافدا يعملون في الإدارة اليوم الأحد وغدا”، مؤكدا أن “من يرفض التطعيم فسيتحمل تبعات قراره لاحقا”.

وتابع أن “الإدارة تطبق الاشتراطات الصحية في جميع المقابر من دون استثناء، وتسمح لجميع الديانات بالدفن بحسب شرائعها، وحتى البوذيين يتم السماح لهم بأداء طقوسهم أثناء الدفن”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

السلطات الكويتية: تعديلات بقرار إلغاء إذن العمل لمن فوق الـ 60 عاماً

أعلنت السلطات الكويتية، عن تعديل قرار إلغاء تجديد إذن العمل لمن بلغ الـ 60 عاما، وسوف يتم الإعلان عنه خلال أسبوعين.

ومن السلطات الكويتية، أكدت نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، إيمان الإنصاري، أن هناك تعديلات مرتقبة على القرار، وسيتم إعلانها خلال أسبوعين، و أن التعديلات تشمل بعض الأمور الفنية، وسيتم إعلانها بشكل رسمي.

و جاءت تصريحات الأنصاري، بعد جولة ميدانية لها في منطقة الشويخ الصناعية، مؤكدة ان الحكومة ستعلن تفاصيل التعديل خلال أسبوعين.

في وقت سابق، كانت قد أكدت مصادر مسؤولة بالكويت، عن وجود نية لدى الحكومة بتعديل قانون منع إذن العمل لمن بلغ الـ60 عاما، عن طريق تحديد رسم مالي جديد.

