الصحة العراقية: إستلمنا 50 ألف جرعة من لقاح “فايزر” الأمريكي

أكد وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الأحد، أن العراق استلمت 50 ألف جرعة من لقاح “فايزر” الأمريكي المضاد لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة العراقي في تصريح صحفي، إن “الـ50 ألف جرعة التي وصلت هي الوجبة الأولى من اللقاح الذي سيكون متوفرا اعتبارا من يوم غد الاثنين عبر 50 منفذا في بغداد والمحافظات”.

وأكمل الوزير: “كما ستصل اليوم 200 ألف جرعة مقدمة من الحكومة الصينية من لقاح سينوفارم الصيني”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

هذا وقد شددت السلطات العراقية، إجراءاتها الاحترازية ضد تفشي كورونا في العراق وخاصة في أحياء العاصمة بغداد، في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

كما وجهت السلطات العراقية تحذيرات شديدة اللهجة إلى أصحاب المتاجر وهددت بإغلاق المتاجر التي لم يتلقى موظفوها اللقاح.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور للإجراءات المكثفة في العراق للتصدي لفيروس كورونا قبل حلول شهر رمضان، إذ تم إغلاق مداخل العاصمة بغداد بواسطة كتل خرسانية، تحسباً من إقامة التجمعات في المحافظة لأداء الطقوس الرمضانية.

ويأتي هذا التشديد بالتزامن مع فرض السلطات منذ أسابيع لحظر تجول جزئي اعتباراً من الثامنة مساء باستثناء يومي الجمعة والسبت إذ سيكون فيهما الإغلاق تام، وأعلنت أنها ستواصل العمل بهذا الحظر خلال شهر رمضان.

توزيع الكتل الاسمنتية على مداخل العاصمة العراقية بغداد جاء بطلب من اللجنة العليا للصحة والبيئة الحكومية، المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد، على خلفية الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات خلال الأيام القليلة الفائتة.

وكان قد نشر قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، توضيح حول حقيقة غلق مداخل العاصمة بغداد بـ “الكتل الكونكريتية”، بحسب السومرية.

وأفاد القسم في بيانه، إن “مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده غلق مداخل العاصمة، وبعد التواصل مع الجهات ذات العلاقة، تبين عدم وجود غلق لمداخل بغداد”.

وأوضح البيان أن “ما حدث هو تشديد في الإجراءات الأمنية الخاصة بحظر التجوال الوقائي الشامل لهذا اليوم”.

وبدورها وزارة الصحة العراقية حذرت اليوم الجمعة من أنها ستغلق أي “مركز تجاري أو متجر أو مطعم ما لم يحمل العاملون فيها بطاقة تلقيح”، داعيةً في الوقت نفسه “مكاتب الخطوط الجوية إلى عدم قطع أي تذكرة سفر لأي مواطن ما لم يبرز بطاقة تلقيح”.

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