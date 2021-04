تونس .. الحكومة تنشئ صندوقاً للمتضررين من فيروس كورونا

أكدت بعض المصادر في حكومة تونس إطلاق الأخيرة لصندوق تبرعات عام يهدف لمساعدة العائلات المتضررة من جائحة كورونا في البلاد .

حيث نقلت وكالة سبوتنيك الإخبارية عن رئيس حكومة تونس هشام المشيشي تصريحه الذي أعلن فيه ” إحداث صندوق لجمع التبرعات لمساعدة الفئات الهشة المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد 19 ” .

و قال المشيشي أن “الحكومة خصصت صندوقا للتبرعات موجها لكل التونسيين من أجل التضامن مع الفئات الضعيفة” ، مشيراً إلى تخصيص موارد الصندوق لتعويض الآلاف ممن فقدوا أعمالهم بسبب الوباء .

هذا و أعلن علي الكعلي وزير الاقتصاد و المالية التونسي أن وزراء الحكومة سيقومون بالتبرع بنصف رواتبهم لشهر نيسان / أبريل الحالي لصالح الصندوق .

و في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم لجنة مكافحة فيروس كورونا في تونس، الدكتورة جليلة بن خليل، أن الوضع الوبائي في البلاد كارثي.

كما أكدتالدكتورة خليل ، أن للجنة اقترحت تعديل توقيت حظر التجوّل، والتأكيد على ضرورة التسريع في نسق التلاقيح.

وشددت ، علي ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، محذرة من أنه إذا تواصلت حالة الاستهتار والقول ان انتشار الفيروس مجرد مؤامرة، فإن تونس ستبلغ السيناريو الكارثي الذي يتحدث عنه بعضهم.

من جانبها، وصفت اللجنة الوضع الوبائي في تونس بالخطير، وذلك بسبب الزيادة في عدد الحالات المكتشفة، وارتفاع عدد الإصابات التي في حدود الـ23 في المئة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف 17 ولاية و95 معتمدية فيها انتشار الفيروس مرتفع إلى المرتفع جدا.

و كشفت اللجنة عن تزايد عدد المرضى المقبلين على المؤسسات الاستشفائية سواء العمومية أو الخاصة، وأن طاقة الاستيعاب في أسرة الإنعاش في بعض المناطق بلغت 100 في المئة، إلى جانب ارتفاع عدد الوفيات.

هذا وقد تمكنت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن بولاية تطاوين التونسية، في وقت سابق من كشف شبكة لتزوير التحاليل الطبية لكورونا وبيعها للمسافرين.

وأفادت إذاعة “موزاييك إف إم” ، بأنه تم توقيف 8 أشخاص من بينهم اثنان من أفراد الشبكة والبقية مواطنون استفادوا من التزوير.

وأفادت المعلومات الأولية، بأن “الوحدات الصحية والأمنية العاملة بمعبر ذهيبة، كانت قد تفطنت وأعلنت عن كشف الشبكة ووجود تزوير لتحاليل تابعة لمخبر في ولاية مجاورة استظهر بها 5 مسافرين فحولتهم للجهات المختصة وتم فتح تحقيق في الغرض وكشف الشبكة”.

