كورونا المغرب : 6 حالات وفاة و 740 إصابة جديدة

أكدت وزارة الصحة في المغرب أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الفائتة ، 6 حالات وفاة و 740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد متوزعة في عموم البلاد .

وجاء في بيان الوزارة الذي نقلته قناة المملكة أنه “تم تسجيل 6حالات وفاة بين المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 8891 حالة وفاة “.

لتضيف أن “عدد الحالات المؤكد إصابتها منذ بدء الجائحة ارتفع ليصل إلى 501688 إصابة ،بعد رصد 740 إصابة ، وفقاً لما ذكرته روسيا اليوم .

ومن جهة أخرى وبحسب توضيحات اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة بعدما علقت أزيد من 10 دول أوروبية التطعيم بلقاح “أسترازينيكا” البريطاني المضاد لـ”كورونا” “كإجراء احترازي” بعد ظهور آثار جانبية مشتبه بها، مثل تجلط الدم لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وبناء على تصريحات منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية والمعطيات الوطنية فقد أمرت اللجنة العلمية، المعنية بمتابعة إستراتيجية التلقيح، بمواصلة استعمال “أسترازينيكا” في المغرب.

كما أعلنت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي أنها لا تزال “مقتنعة بشدة” بأن فوائد لقاح أكسفورد أسترازينيكا المضاد لفيروس “كورونا” تفوق المخاطر.

مؤكدة أنه “لا يوجد مؤشر على أن اللقاح يسبب جلطات دموية”، بعد أن أوقفت دول كبرى عديدة في الاتحاد الأوروبي توزيعه. وقالت إيمير كوك، رئيسة وكالة الأدوية الأوروبية، إن الاتحاد متمسك بقراره الموافقة على اللقاح.

و كانت قد أعلنت وزارة الصحة المغربية، يوم الإثنين 5أبرل/نيسان، أن جهاز المراقبة الجينومية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب، الذي وضعته الوزارة، مكن من كشف وتأكيد انتشار السلالة البريطانية وتفشيها في 7 جهات بالمغرب.

و أكدت الصحة المغربية، أنه حتى الآن، تم تحديد 89 سلالة للمتغير البريطاني، فيما لم يتم تأكيد أي متغير آخر ذي أهمية بالمغرب.

و قالت الوزارة في بيان لها:” أنه خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، ظهر متغير جديد من هذا الفيروس (المعروف باسم السلالة البريطانية، مع عدد كبير من الطفرات، ليتم اكتشافه بعد ذلك في 130 دولة بما في ذلك في المغرب”.

و أضافت:” إن متغيرات فيروس كورونا المستجد الأخرى المثيرة للقلق، ولا سيما المتغير الجنوب أفريقي والمتغير البرازيلي، أثارت اهتماما كبيرا للصحة العامة وهي موضوع مراقبة جينومية ووبائية حول العالم”.

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