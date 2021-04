الدبيبة يرأس وفد حكومي ليبي في زيارة إلى تركيا

أكدت بعض المعلومات أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية سيرأس وفد حكومي يتألف من 14 وزير في زيارة رسمية إلى تركيا .

حيث نقلت وكالة الأناضول عن الناطق باسم مجلس الوزراء الليبي محمد حمودة قوله أن ” وفد يضم 14 وزيرا وعددا آخر من المسؤولين في الحكومة برئاسة الدبيبة ، سيزور تركيا الإثنين” .

و أوضح حمودة أن ” الزيارة ستتضمن مناقشة مجموعة من الملفات المشتركة في قطاع الخدمات (الطاقة والصحة) وعودة الشركات التركية إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة”.

و في وقت سابق قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي : “سيتم المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمع البلدين خلال فترة عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية”.

كما شدد المنفي على “أهمية عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة في ليبيا والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار” .

كشف المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، أن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة ، سيقوم بإجراء جولة في عدد من دول الخليج.

وأوضح المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، أن جولة الدبيبة تبدأ بالكويت ومن ثم الإمارات والسعودية بحسب “العربية”.

وتأتي الجولة وفقاً لعدد من وسائل الإعلام الليبية في إطار مساعي رئيس الحكومة الليبية لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع كافة دول الخليج.

و في سياق دبلوماسي متصل ، كان قد أعلن محمد المنفي، عن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، موضحًا أن المفوضية ستكون “صرحا لجميع الليبيين وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المنفي اليوم الاثنين، في طرابلس، وفقا لموقع (مصراوي).

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، إن المجلس لن يترك ملف المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وسيتم إحالة كافة المتورطين للقضاء، مضيفا أن المفوضية العليا للمصالحة الوطنية ستتشكل من رئيس و6 أعضاء.

وتابع اللافي – خلال المؤتمر – أن العديد من الانتهاكات من قبل المتورطين في الجرائم الإنسانية سجلت، وسيتم معاقبة كل من أذى أي ليبي.

وأضاف: “سيتم معاقبة كل من سبب في أي أذى لليبيين، خاصة الذين ارتكبوا جرائم حرب وسيتم إنزال أشد العقوبة بهم وأحالتهم للقضاء”.

ولفت إلى أنه من المهم اختيار الشخصيات المندرجة في مفوضية للمصالحة الوطنية، لنجاح عملها، مضيفا أنه “لم نتحدث حتى الآن عن أسماء أي من المرشحين لمنصب رئيسها”.

