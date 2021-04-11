الخرطوم…حملة شعبية لدعم جهود النظافة في الولاية بمشاركات متعددة

شارك والي الخرطوم ، أيمن خالد نمر، في انطلاق حملة النظافة التي جاءت تحت مسمى (خطوة مع الكناس) ، وشاركت في الحملة مؤسسات الولاية الرسمية والمجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية ومجموعة من المبدعين والفنانين.

دعوة

ودعا والي الخرطوم كافة الشركاء بالعمل مع الولاية للإسهام في استدامة أعمال النظافة.

وأطلقت ولاية الخرطوم مع الشركاء حملة(خطوة مع الكنّاس) لتحفيز المجتمع وتنظيم المبادرات العاملة في مجال النظافة

بجانب ضمان المشاركة الفعالة في خطط وبرامج ولاية الخرطوم بخصوص الحفاظ على البيئة.

وتشتمل الحملة على برامج لنظافة العاصمة وخلق نموذج للشوارع والساحات والميادين العامة.

وسيستمر البرنامج ليشمل كل أنحاء الولاية بمشاركة لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة داخل الأحياء السكنية.

وتشهد العاصمة السودانية الآونة الأخيرة تردٍ كبير في صحة البيئة، وتراكم للنفايات في الطرق الرئيسة والأسواق، بصورة تنذر بكارثة صحية.

وفي ديسمبر الماضي، اطلق هاشتاج #نمر_من_ورق ، ضمن حملة لمحاربة الأوساخ المنتشرة بطريقة مزعجة في شوارع العاصمة الخرطوم.

وشكل الهاشتاج عامل ضغط على والي الخرطوم أيمن نمر، للاهتمام بقطاع النظاقة، كما أنه ينطوي على دعواتٍ من التجمع للمشاركة الشعبية في حملة واسعة لإصحاح البيئة.

واحتوي هاشتاج نمر من ورق على انتقادات مبطنة للأداء الحكومي في مجال النظافة، كون أن اسم والي الخرطوم الحالي، هو أيمن خالد نمر.

ووثق المئات بكاميراتهم في الهاشتاج حجم الكارثة التي تحوط بالعاصمة جراء تراكم الأوساخ.

وشكل إضراب عمال النظافة بالخرطوم، عنصراً إضافياً لمفاقمة الأزمة، وذلك في وقتٍ يقول مواطنون بأنهم لم يروا عربات جمع النفايات داخل أحيائهم منذ وقتٍ طويل.

ويطالب عمال النظافة بزيادة الرواتب من 3 آلاف جنيه، وتوفير أدوات الحماية، وتضمين حق التأمين الطبي في عقود العمل.

#نمر_من_ورق

صعد هاشتاج #نمر_من_ورق قبل عدة أشهر على سلم التريند السوداني، بعد ساعاتٍ من إطلاقه بمنصة «تجمع المصورين السودانيين» ضمن حملة لمحاربة الأوساخ المنتشرة بطريقة مزعجة في شوارع العاصمة الخرطوم.

وشكل الهاشتاج عامل ضغط على والي الخرطوم أيمن نمر، للاهتمام بقطاع النظاقة، كما أنه ينطوي على دعواتٍ من التجمع للمشاركة الشعبية في حملة واسعة لإصحاح البيئة.

ويحتوي هاشتاج نمر من ورق – في ذاته- على انتقادات مبطنة للأداء الحكومي في مجال النظافة، كون أن اسم والي الخرطوم الحالي، هو أيمن خالد نمر.