أستاذ مناخ سعودي: غرة رمضان الثلاثاء المقبل

كشف استاذ مناخ سعودي، ورئيس ومؤسس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية عبد الله المسند ، أنه لن يكون في الأفق هلال ليرى، مساء اليوم الأحد”، لافتاً إلى أن “غرة رمضان الثلاثاء المقبل”.

حيث نشر المسند، في “تويتر” قائلاً: “اليوم 29 شعبان، والقمر سيغرب مساء اليوم قبلا لشمس بنحو 26 دقيقة وفق أفق مكة ولم يحدث الاقتران، ولم يولد الهلال بعد”.

وأضاف المسند: “موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون فجر يوم غد الاثنين 30 شعبان بالتقويم الهجري (12 أبريل)، عند الساعة 05:31 صباحا (بالتوقيت المحلي)، وعليه فلن يكون في الأفق هلال ليرى مساء اليوم، وغرة رمضان الثلاثاء”، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

ومنذ أيام قليلة ، أعلن مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة، بأنه تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة عن الجهات المختصة.

حيث أوضح المصدر وفقاً لبيان للوزارة الاثنين الماضي، أنه سيتم رفع الطاقة التشغيلية وفقاً للضوابط المقررة وهي منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءاً من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

وفي الوقت ذاته أوضحت الوزارة أن من ضمن الضوابط التي أقرتها حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي السياق، قررت وزارة الداخلية السعودية تطبيق مخالفة بحق من يضبط قادما لأداء العمرة خلال شهر رمضان، دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قالت الوزارة في بيان أن” تنفيذ تلك الإجراءات جاء ضمن مواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي وساحاته” .

وأهابت الداخلية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات التي تقضي بحصول من يرغب في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي، على تصريح بذلك.

كما أوضحت وزارة الداخلية أن “رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني والمواقع والممرات المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، لمنع أي محاولة لمخالفة التنظيمات المعمول بها”.

