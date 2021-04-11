السفير الروسي بمصر يهنئ الشعب المصري بشهر رمضان المبارك︎

تقدم السفير الروسي بمصر، غيورغي بوريسينكو، صباح اليوم الأحد، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.حيث قال في بيان على صفحة السفارة بـ”فيسبوك”: “أود أن أهنئكم بحلول شهر رمضان الكريم”.

وأضاف السفير الروسي : “روسيا تحتفل أيضا بشهر رمضان حيث تبلغ نسبة المسلمين 15% من تعداد السكان”.

وتابع بوريسينكو: “توجد بيننا روابط واسعة بين الأفراد والعائلات، هناك أجيال متعاقبة في بلدينا نشأ بينهم تآلف منذ ولادتهم وأصبحت الصداقة بيننا تقليدا راسخا”.

وإختتم حديثه قائلاً “تفتخر روسيا بعلاقات الصداقة مع مصر وتتمنى لجميع المسلمين الذين يحتفلون بحلول شهر رمضان صوما مقبولا وصحة وسعادة، وكل عام وأنتم بخير”.

الجدير بالذكر، أنه تم إعلان 2021 عام التعاون الاجتماعي بين روسيا ومصر، حيث سيكون هنالك برامج مختلفة تتيح للمصريين والروس فرصة التعرف على تاريخ وثقافة البلدين، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

و في سياق آخر أقرت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد أنه تمت الموافقة بشكل رسمي على تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا في مصر، بالتعاون مع شركة “سينوفاك” الصينية.

كما أوضحت الوزيرة أن التعاون سيتم من خلال مصنع “فاكسيرا”، بطاقة 20 مليون جرعة من لقاح “سينوفاك” في العام، كما سيتم عمل خط إنتاج جديد يستطيع توفير 60 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر ولإفريقيا في السنة.

و أشارت إلى أن الصين مدت مصر بـ600 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم “، وأنه خلال أيام ستبدأ في توريد نحو مليون جرعة جديدة إلى مصر، بالإضافة لاستكمال مصر حصتها من “كوفاكس“، التي تبلغ 4.5 مليون جرعة خلال 4 أسابيع.

هذا و نوهت هالة زايد كذلك إلى تسجيل 1.1 مليون مواطن على موقع تسجيل وحجز لقاح كورونا حتى الآن، مؤكدة أنه بحلول الأسبوع المقبل سيتم توفير 350 مركزا للتطعيمات الخاصة بلقاح كورونا.

و أضافت زايد أنه لم يتم لحد الآن تحديد شروط الحصول على لقاحات كورونا للحجاج أو المعتمرين، لأنه لم يتم تحديد أعدادهم، قائلة إنه “بمجرد إعلان المملكة العربية السعودية الاشتراطات، ستبدأ وزارة الصحة المصرية إعطاء راغبي الحج اللقاحات على الفور”.

و بدوره أعلن مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين، عن ظهور أعراض جديدة للفيروس، حيث قال “فيروس كورونا يهاجم معظم أجهزة الجسم من الجهاز العصبي للتنفسي للهضمي” .

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