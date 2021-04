الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلق حملة 100مليون وجبة︎ طعام

أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطااق حملة 100 مليون وجبة، وهي أكبر حملة من نوعها في توزيع 100 مليون وجبة في 20 دولة في المنطقة.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تغريدة على موقعه الرسمي في “تويتر” قائلاً : “الإخوة والأخوات .. دفعت جائحة كوفيد العديد من الشعوب لتحديات معيشية غير مسبوقة.. يوجد 52 مليون شخص مهدد بالجوع على بعد 4 ساعات منا فقط .. نطلق اليوم حملة 100 مليون وجبة .. أكبر حملة من نوعها لإطعام الطعام وتوزيع 100 مليون وجبة في 20 دولة في المنطقة”.

وأضاف حاكم دبي: “سنعمل مع الجمعيات الإنسانية والشركات ورجال الأعمال وأهل الخير في دولة الإمارات لإرسال 100 مليون رسالة خير ومحبة للمحتاجين والفقراء في شهر الخير.. إطعام الطعام خير ما نتقرب به في شهر الصيام.. وبلادنا محفوظة بهذا الخير”، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

وفي سياق آخر، اعلن حاكم دبي، ونائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، عن أسماء رواد الفضاء الإماراتيين الجدد منهما أول رائدة فضاء عربية، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

جاء ذلك خلال تغريدة قال فيها حاكم دبي، على “تويتر”: “نعلن بحمد الله اليوم عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد.. بينهما أول رائدة فضاء عربية.. نورا المطروشي ومحمد الملا… تم اختيارهما من بين أكثر من 4000 متقدم.. وسيبدأ تدريبهما قريبا ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.. نبارك للوطن بهما.. ونعول عليهما لرفع اسم الإمارات في السماء”.

هذا وقد تحدث حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، الاثنين الماضي، على الاقتصاد الوطني الذي يخص دولة دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث غرّد ابن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قائلاً: “اقتصادنا الوطني بخير .. ويمضي بخير .. ولدينا في بنوك الدولة أصول تفوق 3000 مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة .. نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة .. نرحب بمستقبلهم معنا في دولة المستقبل”.

وجاءت تغريدة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد لقائه رواد الأعمال للاستفادة من برامج مصرف الإمارات للتنمية.

وأكد ابن راشد عبر “تويتر”، عبر تغريدة له عبر حسابه علي تويتر، إن بلاده أطلقت اليوم الاثنين البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية، عبر محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية.

