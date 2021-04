الجيش الإسرائيلي يعلن عن إغلاق للضفة ومعابر غزة اعتبارا من الثلاثاء

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة والمعابر مع قطاع غزة في يوم ذكرى شهداء معارك إسرائيل وعيد الاستقلال.

حيث قال الجيش في بيان نقلته وكالة الأناضول ، إنه “بناء على تقييم الوضع الأمني وتعليمات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وإغلاق المعابر مع قطاع غزة”.

كما أشار إلى إنه “سيسمح خلال الإغلاق بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط بعد موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية”.

وسيبدأ الإغلاق اعتبارا من بعد غد الثلاثاء في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (16:00 ت.غ)، وحتى منتصف ليل الخميس الموافق 15 أبريل/نيسان 2021،وذلك يأتي بمناسبة إحياء إسرائيل، ما يسمى يوم الذكرى، ويوم الاستقلال.

وفي سياق أخر كان قد تعرض طفل فلسيطيني لإصابة بعيار معدني مغلف بالمطاط في عينه اليمنى، أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي تجاهه مما تسبب له بفقدانها .

حيث نقلت قناة المملكة عن مصادر إعلامية قولها إن” طفل اسمه عز الدين نضال البطش (13 عاما) أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في العي نفي منطقة باب الزاوية وسط الخليل، نقل على إثرها لمستشفى الخليل الحكومي.

كما أشارت مصادر إعلامية إلى أن “الطفل البطش فقد عينه؛ نتيجة إصابتها بشكل مباشر، في حين قال والده، إن ابنه أصيب أثناء وجوده داخل أحد المحال التجارية وسط المدينة”.

ومن جهة أخرى تعرض عدد من المواطنين في فلسطين إلى إصابات مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال وقفة احتجاجية في حي الشيخ جراح بالقدس.

وبحسب ما نقلته وكالة “سانا“، فقد استخدم عناصر قوات الاحتلال الغاز السام وأطلقوه على المحتجين، ما تسبب في وقوع تسع إصابات تسمم تنفسي بينهم صحفي.

ويقف أهال حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة في وجه الاحتلال بشكل إسبوعي تنديداً بمخططاته الإستعمارية، وتهجيره السكان والإستيلاء على أراضيهم.

وفي الشأن الفلسطيني، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، بتريحيبها وموافقه بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بادين والتزامه بحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واصدرت الرئاسة الفلسطينة بيانا أكدت فيه بترحيبها كذلك بتصريحات وزير الخارجية أنطوني بلينكن بشأن “استئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، وخاصة تقديم دعم مالي لوكالة الأونروا”.

